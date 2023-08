Betreuung und Pflege mit Weitblick

Eröffnung der Caritas-Tagespflege in Schmallenberg für Anfang 2024 geplant

„Am Tag in guten Händen, am Abend in gewohnter Umgebung“ – nach diesem Prinzip wird der Caritasverband Meschede Anfang 2024 seine neue Tagespflege Weitblick in Schmallenberg eröffnen. Zusammen mit einem Caritas-Gesundheitskiosk wird die Einrichtung in dem neugebauten Komplex in der Straße „Hohe Fohr“ einziehen.



Bis zu 22 Tagesgäste können in den großzügigen Räumlichkeiten betreut, gefördert und auch gepflegt werden. So kann der Einzug in ein Seniorenheim oftmals hinausgezögert und auch pflegende Angehörige entlastet werden. Gemeinsames Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen gehören zum täglichen Ablauf wie die Zeitungsrunde, Seniorengymnastik, Spiele oder religiöse Angebote. Die Tagespflege Weitblick hat eine Außenterrasse, gemütliche Ruhesessel, verschiedene Zimmer für unterschiedliche Betreuungsmöglichkeiten und ist mit elektronischen Medien und einer Verbindung zur Boule-Bahn ausgestattet.



Quelle: Caritas

„Am Tag in guten Händen, am Abend in gewohnter Umgebung“



Die Arbeiten gehen zügig voran: „Die Küche ist bereits bestellt, die Möbel werden gerade ausgewählt und demnächst werden wir mit der Suche nach passenden Mitarbeitenden beginnen“, berichtet Sophia Isenberg vom Caritasverband Meschede. Die Pflegemanagerin und -fachkraft aus Gleidorf wird die Leitung der neuen Tagespflege übernehmen. Die Stellen für ihre Stellvertretung sowie weitere Pflege- und Betreuungskräfte werden demnächst ausgeschrieben. „Wir freuen uns, mit der neuen Tagespflege endlich dem gestiegenen Bedarf in Schmallenberg gerecht zu werden“, erklärt Sophia Isenberg.

Quelle: Caritas

Interessenten können sich bereits auf einer Warteliste vormerken lassen. Wer schon jetzt Bedarf an Betreuung oder Pflege hat oder einfach etwas Gesellschaft und Abwechslung im Alltag sucht, muss nicht bis nächstes Jahr warten: Immer wieder haben die anderen Caritas-Tagespflegen – zum Beispiel im ehemaligen Krankenhaus in Bad Fredeburg mit tollem Garten und regelmäßiger Tiertherapie – einen Platz frei. Zum Ausprobieren und Kennenlernen bietet die Caritas einen kostenlosen Schnuppertag an.



Unsere Tagespflegen im WOLL-Gebiet:

Tagespflege Fredeburg

Im Ohle 31, 57392 Schmallenberg02974 9689625



Tagespflege am Kurpark

Kupferstraße 30, 59889 Eslohe02973 8185420



Tagespflege Haus Schamoni

Steinstr. 7, 59872 Meschede0291 9021370



Tagespflege am Hennepark

Steinstraße 30, 59872 Meschede0291 9021190



Tagespflege St. Anna

Kirchstr. 34, 59909 Nuttlar02904 9769440