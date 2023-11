Besuch im Sauerländer Weihnachtsbaumland

Die Natur ist eingehüllt in einer frostigen Decke und die Stille der Winterlandschaft breitet sich aus. Wir sind im Weihnachtsbaumland. Hier stehen sie aufgereiht, die Nordmanntannen, und warten nur darauf, eine Familie in ihr Heim zu begleiten. Wohin ihre Reise wohl geht?

Schon im 18. Jahrhundert wurde es in Deutschland populär, in der Weihnachtszeit Tannen in die gute Stube zu stellen. Der würzige Nadelduft, der durchs ganze Haus zog, und das warme Licht der Kerzen, mit denen die Tannenzweige geschmückt wurden – beides wurde schnell so beliebt, dass diese Tradition heute nicht mehr wegzudenken ist. Was währe Weihnachten ohne den Weihnachtsbaum? Richtig, es währe irgendwie traurig.

Adventstradition für die ganze Familie

Dass Kinderaugen an Weihnachten leuchten, dafür sorgt man auch im Schmallenberger Sauerland. Denn in den weiten Wäldern der Region ist viel Platz für schöne, große Tannen mit ausladenden Zweigen. Das Klima ist ideal und so wachsen sie hier besonders gut, die Weihnachtsbäume. So ist das Sauerland die Heimat des Weihnachtsbaumes geworden. Jedes Jahr werden etwa 25 Millionen Weihnachtsbäume allein in Deutschland verkauft. Und aus dem Sauerland kommt ein gutes Drittel davon. Oliver Hamm, Inhaber der gleichnamigen Baumschule in Eslohe, gewährt im aktuellen Magazin „Begegnungen“ des Schmallenberger Sauerland Tourismus interessante Einblicke in den Anbau und die Reise eines Weihnachtsbaums, vom Setzling bis hin zu dem Moment, in dem er das Wohnzimmer einer Familie schmückt.

Weil im Sauerland Traditionen gelebt werden, pflegt man hier noch eine weitere: das Weihnachtsbaum-selber-Schlagen. Haben Sie das schon einmal probiert? Diese Adventstradition ist ein ganz besonderes Erlebnis für die gesamte Familie. Im Schmallenberger Sauerland bieten einige Weihnachtsbaumproduzenten diese Möglichkeit an den Adventswochenenden an. So sehen Sie selbst, wo Ihr Baum herkommt und Sie können das Erlebnis mit einem erholsamen Winter-Aufenthalt in einem der gemütlichen Hotels der Region verbinden. Sie machen einen eindrucksvollen Ausflug in den Winterwald und begleiten Ihre ganz persönliche Tanne auf ihrer Reise vom Weihnachtsbaumland bis in Ihr Wohnzimmer. Einen Weihnachtsbaum zu schlagen ist nicht so schwer. Falls nötig, wird man Ihnen vor Ort auch helfen. Ein Erlebnis ist es allemal!

Ein besonderes Erlebnis

Neben dem Erlebniswert für Sie und Ihre Kinder hat es auch klare Vorteile, den Baum selbst zu schlagen. Sie können sich Ihren Baum in aller Ruhe aussuchen. Wer will schon kurz vor Ladenschluss in der trubeligen Ecke vorm Supermarkt nehmen, was übrigbleibt? Wenn Sie selbst ins Weihnachtsbaumland kommen, können Sie sich von der sehr guten Qualität der Sauerländer Weihnachtsbäume vor Ort überzeugen. Und die Auswahl ist so groß, dass Sie garantiert den passenden Baum für Ihr Zuhause finden. Das Wichtigste aber: Wenn Sie Ihren Baum selbst fällen, erhalten Sie unschlagbare Frische. Eben noch wuchs die Tanne im Wald, nun kommt sie mit zu Ihnen nach Hause. Besser geht’s nicht. Wann kommen Sie vorbei?

Mehr Infos hier: www.schmallenberger-sauerland.de