Bestwiger Gastgarten begeistert: Live-Musik und sommerliche Atmosphäre

Beste Stimmung, mitreißende Live-Musik und ein bestens gefüllter Rathausplatz: Der Bestwiger Gastgarten hat auch in diesem Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher ins Herz der Gemeinde gelockt. Bei angenehmen Temperaturen genossen die Gäste einen stimmungsvollen Abend mit Musik, kulinarischen Angeboten und vielen Begegnungen.

Für den musikalischen Höhepunkt sorgte erneut die Band UnArt aus Siegen. Nachdem die Musiker bereits im vergangenen Jahr das Publikum begeistert hatten, kehrten sie auf vielfachen Wunsch nach Bestwig zurück. Mit Rock- und Partyklassikern der 80er- und 90er-Jahre sowie aktuellen Hits brachte die Band den Rathausplatz schnell zum Mitsingen, Mittanzen und Feiern. Über mehrere Stunden herrschte eine ausgelassene Atmosphäre.

Bürgermeister Christoph Rosenau freute sich über die große Resonanz: „Der Bestwiger Gastgarten ist inzwischen ein fester Bestandteil unseres Veranstaltungskalenders. Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen zusammenkommen, um gemeinsam einen Sommerabend auf unserem Rathausplatz zu verbringen. Solche Veranstaltungen stärken das Miteinander in unserer Gemeinde.“

Auch das gastronomische Angebot kam bei den Besucherinnen und Besuchern gut an. Gustav Frielinghausen bot wieder seine beliebten Flammkuchen an. Der Eventservice Ingolf Stratmann versorgte die Gäste mit Currywurst und Pommes, während Getränke Nölke aus Ramsbeck frisch gezapftes Bier und alkoholfreie Getränke bereithielt. Ergänzt wurde das Angebot durch ausgewählte Weine des Weinhauses Hamm-Frielinghausen.

Mit schätzungsweise rund 800 Besucherinnen und Besuchern knüpfte der Bestwiger Gastgarten an den großen Erfolg des Vorjahres an. Die Gemeinde Bestwig zieht deshalb erneut eine positive Bilanz und freut sich über die große Resonanz auf das sommerliche Veranstaltungsangebot im Ortskern.