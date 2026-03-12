Bestwiger Frauenfrühstück: Stilvolles Ambiente und lebensnahe Informationen

Es ist eine Veranstaltung, die rund um den Internationalen Frauentag schon Tradition in der Gemeinde Bestwig hat – und die sich hoher Beliebtheit erfreut: Das Bestwiger Frauenfrühstück war auch diesmal mit 128 Teilnehmerinnen im Großen Bürgersaal des Bürger- und Rathauses komplett besetzt. Es ist die richtige Mischung, welche das Frauenfrühstück zu einem solch attraktiven Angebot macht.

Und diese Mischung besteht aus einem leckeren und reichhaltigen Frühstück, Austausch sowie stets wechselnden Themen. Auf Einladung von Elena Beule, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Bestwig, referierte diesmal Alexandra Schwenke, Kommunikationstrainerin und Coach für Beziehungen im Alltag in Familie und Beruf, über Wege zur Stärkung der inneren Klarheit und Achtsamkeit. Ein wichtiges Ziel des Vortrags: Alexandra Schwenke gab ihren Zuhörerinnen konkrete Impulse an die Hand, um eigene Grenzmuster zu erkennen – und innere und sprachliche Strategien für ein klares Nein zu entwickeln, die einfach im Alltag angewendet werden können.

Für Gleichstellungsbeauftragte Elena Beule ist der Internationale Frauentag ein Anlass, auf die Errungenschaften zu schauen, die Frauen erreicht haben – „aber auch auf die Bereiche, in denen echte Chancengleichheit noch nicht selbstverständlich ist.“ Das Frauenfrühstück als Veranstaltung, die lebensnahe Informationen mit einem leckeren Frühstück in stilvollem Ambiente verbindet, richte sich daher ausdrücklich an Frauen in verschiedenen Lebensphasen – „aber es ist auch dafür da, um miteinander ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen zu teilen.“

Auch im März 2027 soll es wieder ein Frauenfrühstück in Bestwig geben.