Bestseller-Autor Peter Prange zu Gast in der Mitgliederakademie der Volksbank

Die MitgliederAkademie der Volksbank Bigge-Lenne bietet auch im November weitere Exklusiv-Veranstaltungen an. Das Herbstprogramm startet mit einer Autoren-Lesung am 8. November um 19 Uhr in Schmallenberg. Im Habbels, der Eventlocation und Kulturbühne von Schmallenberg schildert Bestseller-Autor Peter Prange unter dem Titel „Eine Familie in Deutschland“ die deutsche Jahrhundert-Tragödie und den Weg einer Familie, deren Mitglieder so unterschiedlich sind, wie Menschen nur sein können.

Seit Generationen leben die Isings im Wolfsburger Land, fernab der Welt und doch mitten in Deutschland. Alles verändert sich für die Familie, als auf Hitlers Befehl eine gigantische Automobilfabrik entstehen soll, um den „Volkswagen“ zu bauen. Kinderärztin Charly und Filmproduzentin Edda, Autoingenieur Georg und Parteisoldat Horst – sie alle müssen sich entscheiden: Mache ich mit? Beuge ich mich? Oder widersetze ich mich? Mut, Verzweiflung, Verrat und Liebe im Zeichen des Nazi-Regimes.

Karten gibt es für 5 Euro online zu kaufen unter www.voba-bigge-lenne.de/mitgliederakademie oder in allen Beratungszentren und Filialen der Volksbank.