Beste Sportlerinnen und Sportler des Hochsauerlandkreises gesucht

Ab Samstag dem 17.02. startet das online-Voting für die besten Sportlerinnen und Sportler aus der Region. Jetzt gilt es wieder 14 Tage lang in den Kategorien beste Sportlerin, bester Sportler, beste Mannschaft sowie bester Kadersportler des Jahres 2023 abzustimmen. In den verschiedenen Kategorien stehen die jeweiligen Nominierten fest (siehe Infobox unten). Eine detaillierte Übersicht der Nominierten ist auch auf der Homepage des KSB und im online-Voting selbst zu finden. „Unter den Nominierten finden sich auch diesmal absolute Top-Athletinnen und Athleten. Neben vielen Welt- und Europameistern findet sich auch eine Olympiasiegerin unter den Kandidatinnen. Weiterhin haben wir etliche großartige Mannschaftserfolge unter den Nominierten. Wir sind sehr gespannt über den Wahlausgang und freuen uns riesig auf die Veranstaltung“, so Michael Kaiser vom KreisSportBund.

Auf der Seite www.sportgala-hsk.de finden sich weitere Informationen sowie der Link zum online-Voting. Sportvereine haben ein mehrfaches Stimmgewicht abhängig von der Vereinsgröße, sie sind besonderes dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Quelle: Kreissportbund Hochsauerlandkreis Mannschaft des Jahres bei der Wahl 2022: Seniorenmannschaft des SV Schmallenberg/Fredeburg – Aufstieg in die Landesliga

Die Sportgala findet, wie berichtet, am 20.04.2024 in der Konzerthalle in Olsberg statt, der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Über die o.g. Internetseite können Eintrittskarten reserviert werden. „Wir haben uns dazu entschieden, die Preise für den Eintritt in Höhe von 15,-€ nicht zu erhöhen. Auch das vergünstigte Gruppenticket ist wieder erhältlich, ebenfalls zum letztjährigen Preis von 11,-€“, so Kaiser weiter. Für größere Gruppen gibt es zum 25-Jährigen einen Jubiläumsbonus. Wer 25 Karten reserviert, erhält 5 Karten davon kostenlos. Dieses Angebot ist max. fünf Mal verfügbar!

Ein gemeinsamer Mannschaftsabend oder ein Dankeschön des Vereins an ehrenamtlich Tätige bieten sich also sehr gut an.

Selbstverständlich bringt auch die Jubiläumsveranstaltung ein attraktives Rahmenprogramm aus Showacts, Tombola und einigen kleinen Überraschungen mit sich. So blickt auch der Vorsitzende des KSB, Detlef Lins, mit Vorfreunde auf die kommende Gala: „Jedermann ist auf der Veranstaltung herzlich willkommen. Insbesondere die Sportlerinnen und Sportler sowie die ehrenamtlich engagierten Menschen aus den Sportvereinen im HSK stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Sie haben für ihre Leistungen eine entsprechend ausverkaufte Halle verdient und es wäre klasse, wenn uns dies auch im Jubiläumsjahr wieder gelingen würde.“

Die HSK-Sportgala ist immer wieder aufs Neue ein Erlebnis. Die Sportler und Sportlerinnen unserer Region können zu Recht stolz auf ihre Leistungen sein und bekommen bei der Sportgala den Rahmen geboten, diese auch angemessen zu feiern. Nun heißt es aber erstmal voten und Karten reservieren!

Informationen auf der Homepage www.sportgala-hsk.de oder in der Geschäftsstelle des KSB, unter 02904 9763252, Ansprechpartner ist Michael Kaiser.

Quelle: Kreissportbund Hochsauerlandkreis Sportler des Jahres bei der Wahl 2022

Infobox Nominierte Sportler/innen und Mannschaften

Sportlerinnen des Jahres 2023:

Hannah Schneider Motorrad Trial Sarah Schäperklaus Leichtathletik Langstrecke Klara Oenings Rudern Laura Koch Rennrodeln Lya Bourgund Leichtathletik 3000m Frederike Kempe Fußball Melina Hänsch Rennrodeln

Sportler des Jahres 2023:

Hermann-Josef Belke Leichtathletik Ü60 Marathon Robin Hohgrebe 3d Bogenschießen Leonard Arnold Triathlon Stefan Theine Skilanglauf Lauro Klöckener Minigolf Niels Sommer Skeleton Philipp Hofmann VFL Bochum Lennart Voege Radsport Maik Figgen TuS Voßwinkel Clemens Schulte-Feldmann YCS Sorpesee

Mannschaft des Jahres 2023:

1. Herrenmannschaft Tischtennis TTV Neheim Hüsten 1. Herrenmannschaft Fußball TV Fredeburg U17 Fußball SV Brilon U19 Fußball SV Brilon Sportschützen Luftpistole St. Hubertus Brilon Damenmannschaft Fußball FC Fleckenberg Damenmannschaft Volleyball RC Sorpesee Bobteam Lena Böhmer BSC Winterberg Herrenmannschaft Handball SG Ruhrtal Herrenmannschaft Minigolf MSK Neheim Herrenmannschaft Fußball TuS Sundern

Kadersportler/innen 2023 (Gerd-Winkler-Ehrenpreis):