Beste Perspektiven: Arbeiten für Menschen mit Unterstützungsbedarf

Josefsheim bietet vielfältige Ausbildungschancen

Bei der Wahl des angestrebten Ausbildungsberufes sind für viele junge Menschen Themen wie soziales Engagement, Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit wichtig. Eine gute Perspektive im Rahmen der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung und ein strategischer Karriereaufbau bietet das Josefsheim derzeit an den Standorten in Olsberg-Bigge, Sundern und Lipperode.

Gleich drei Ausbildungsberufe bietet das traditionsreiche Unternehmen, das zur bundesweit agierenden JG-Gruppe zählt. Klassisch ausgebildet wird in den Berufen Heilerziehungspfleger (m/w/d), Erzieher (m/w/d) und Pflegefachmann/frau (nur in Kooperation mit Pflegeschulen). Zudem bieten individuell beginnende Praktika oder die Mitarbeit während eines Freiwilligen Sozialen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst Einblicke in die alltäglichen Aufgaben verschiedener Berufe aus dem Sozial- und Gesundheitswesen.

Ausbildungskoordinatorin Andrea Asshauer kennt die Vorteile der Ausbildung im Josefsheim: „Bei uns hat der junge Mensch die Möglichkeit, die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung mitzugestalten und in einem motivierten Team ein kollegiales Miteinander zu erleben. Letztlich ist sicher auch die Aussicht auf die spätere Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sowie die damit verbundenen umfassenden Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten ein großer Pluspunkt.“

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse sollte ein junger Mensch für eine dieser Ausbildungen mitbringen? „Ein freundliches Auftreten und gute Umgangsformen sind auch für uns selbstverständlich, hinzu kommt vor allem Offenheit und Freude am Umgang mit Menschen, PC-Grundkenntnisse aber natürlich auch große Lernbereitschaft und Motivation sind wichtig für jede Berufsausbildung“, erklärt Andrea Asshauer. „Genauso wichtig ist jedoch die Bereitschaft zu an den Bedürfnissen angepasste Arbeitszeiten.“

Das Josefsheim als moderner Dienstleister der Eingliederungshilfe richtet sich mit seinem Angebot bewusst auch an Junge Menschen, die bereits eine andere, unbefriedigende Ausbildung begonnen haben oder die zunächst Berufserfahrung im Rahmen einer Nebentätigkeit während des Abiturs oder des Studiums suchen.