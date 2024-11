Besser vernetzt in der Region: so schreitet die Digitalisierung im Sauerland voran

Malerische Landschaften und traditionelle Werte – genau so stellen sich viele das Sauerland vor. Was vielleicht auf den ersten Blick nicht sichtbar ist, ist die Tatsache, dass sich derzeit vieles in der Region ändert. Die Digitalisierung erreicht die ländlichen Regionen immer mehr und bietet damit den Sauerländern komplett neue Möglichkeiten. Ob in der Freizeit oder im Berufsleben – das mobile, verlässliche Internet und ein passender Handyvertrag sind den Sauerländern heute wichtiger denn je.

Schnelles Internet als Tor zur Welt

Die Unternehmen in der Region und immer mehr auch die Haushalte sehen ein möglichst schnelles Internet als eine Notwendigkeit an. Der Ausbau mit rasanten Glasfaseranschlüssen schreitet voran und ein ähnlicher Ausbau kann auch beim mobilen Internet beobachtet werden. Das Ziel dieser Bestrebungen ist es, die digitale Teilhabe für alle zu erleichtern. Streamingdienste, Videokonferenzen oder das Homeoffice – diese Dinge sind im Sauerland schon lange keine Fremdwörter mehr.

Veränderungen im Alltag

Das Internet und die allgemeine Vernetzung, wie sie sich heute präsentiert, dienen nicht mehr nur dem Shopping oder dem Surfen im Internet. Smarte Lösungen sind immer präsenter im Alltag, wie sich am besten am Beispiel des Smarthomes zeigt. Viele der Thermostate im Sauerland sind heute intelligent, das Gleiche gilt für die Beleuchtung oder die Haushaltsgeräte. Nicht nur in den eigenen vier Wänden, auch im öffentlichen Raum tut sich etwas. Die Mobilität im Sauerland wird grüner und Bike-Sharing-Systeme gibt es nicht mehr länger nur in Großstädten.



Das Bindeglied zu den zahlreichen Vorteilen der Digitalisierung im Sauerland ist das Smartphone. Beinahe jeder besitzt heute eines und es ist der Garant für die Erreichbarkeit, den Informationsfluss und die Vernetzung. So wichtig wie das Gerät, das Smartphone, ist auch der Handyvertrag. Gerade ältere Sauerländer fragen sich manchmal, ob es neben dem Handyvertrag auch noch einen passenden Mobilfunkvertrag braucht? Wer sich noch etwas schwertut mit dem Handy oder sich zu den digital natives zählt, der kann beruhigt sein, die modernen Handyverträge sind für das schnelle Voranschreiten der Digitalisierung prädestiniert und damit der Garant dafür, dass das Smartphone in der Stadt und auf dem Land nichts von seinen Möglichkeiten einbüßt.

So wird das Sauerland besonders attraktiv

Ländliche Regionen buhlen heute mehr denn je um innovative Unternehmen. Damit sich diese von einer Region wie dem Sauerland angezogen fühlen, braucht es zum einen hohe Lebensqualität für Fachkräfte und zum anderen die bestmögliche Vernetzung. Das Sauerland hat das bereits erkannt und die entscheidenden Schritte eingeleitet, um in Zukunft noch attraktiver für ortsansässige und internationale Unternehmen zu werden.

Vom Wandel profitieren

Die schrittweise Verstädterung zeigt sich seit einigen Jahren deutlich verlangsamt. Junge Leute wollen nicht mehr unbedingt in die laute und hektische Stadt, sondern möchten sich selbst etwas auf dem Land aufbauen. Einer der Gründe dafür ist, dass dünner besiedelte Gegenden heute hinsichtlich der Vernetzung den Städten in kaum mehr etwas nachstehen. Die Berufe verlagern sich mehr und mehr ins Internet, warum also in der teuren Stadt wohnen, wo doch das Sauerland Platz, gute Luft, echte Lebensqualität und ebenso schnelles Internet bietet?



Vieles ist im Wandel und das ist gut so, denn die Digitalisierung stärkt ländliche Regionen in besonderem Maß.