Besonderes Jubiläum: 75 Jahre Schuhmacherei Sögtrop in Silbach

Bürgermeister Michael Beckmann und Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann haben ihn zu diesem besonderen Jubiläum besucht und dabei viele Geschichten aus fünf Jahrzehnten Schuhmacherhandwerk gehört.

75 Jahre Handwerk in Silbach

Als vor etwas mehr als 75 Jahren der handwerkliche Schuhmacherbetrieb in Silbach eröffnet wurde, wurden nicht nur die Schuhe zum Besohlen gebracht. Wenn hier mal ein Lederriemen abgerissen war oder dort ein Riss zu reparieren war, konnten die Sögtrops helfen. Das ist auch bis heute so.

Nach dem Tod seines Vaters übernahm Heppi Sögtrop das Geschäft und ist nun seit mehr als 50 Jahren der Fachmann für alles, was das traditionelle Schuhmacherhandwerk zu bieten hat. Seitdem hat er über viele Jahrzehnte Schuhe repariert, angepasst und damit ein Handwerk bewahrt, das im Alltag längst nicht mehr überall selbstverständlich ist.

Ein Geschäft mit vielen Geschichten

„Wer so lange ein Geschäft führt, hat natürlich einiges zu erzählen. Bei unserem Besuch ging es deshalb nicht nur um Schuhe, sondern auch um die Menschen, die hier ein- und ausgegangen sind, um die Entwicklung von Silbach und um viele persönliche Geschichten. Solche Betriebe gehören zur Geschichte unserer Dörfer und machen einen Ort ein Stück weit unverwechselbar“, so Michael Beckmann und Winfried Borgmann.

Mehr als 75 Jahre Schuhmacherei Sögtrop in Silbach macht das Jubiläum zu etwas Besonderem. Es ist nicht nur ein Blick zurück auf ein traditionelles Handwerk, sondern auch auf einen wichtigen Bestandteil des täglichen Lebens in Silbach.

Handwerk, das geblieben ist

Während sich vieles verändert hat, ist eines geblieben: das Wissen um gutes Schuhwerk und die Arbeit mit den eigenen Händen. Die Geschichte der Schuhmacherei Sögtrop steht damit auch beispielhaft für viele kleine Handwerksbetriebe, die über Jahrzehnte Teil des Lebens in Winterberg und seinen Dörfern sind. Michael Beckmann und Winfried Borgmann gratulierten mit 75 Baumpatenschaften zu dieser beeindruckenden Leistung und die Verlässlichkeit. Damit lebt das Jubiläum in den Jungpflanzen der Winterberger Wälder weiter, sie wurden Anfang Oktober in der Nähe der Ruhrquelle gepflanzt.