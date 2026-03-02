Magazin für die Sauerländer Lebensart

Besondere Führung unter Tage im Schein von Taschenlampen

„Licht aus“ heißt es bei einer besonderen Führung unter Tage wieder im Sauerländer Besucherbergwerk in Ramsbeck am Samstag, 7. März.

2. März 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Sabrinity

Mit Helm und Taschenlampen bewaffnet erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dieser Sonderführung die geheimnisvollen Stollen der ehemaligen Grube Ramsbeck. Im Schein der Taschenlampen lernen sie die unterirdischen Anlagen von einer ganz besonderen Seite kennen.

Die Taschenlampenführung ist ein unvergessliches Abenteuer für Jung und Alt und bietet eine einzigartige Atmosphäre, die man nicht verpassen sollte. Die Veranstaltung dauert etwa eine Stunde, Beginn ist um 14.30 Uhr.

Die Kosten sind im regulären Eintritt in das Besucherbergwerk enthalten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Daher ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich per E-Mail an info@sauerlaender-besucherbergwerk.de oder telefonisch unter 02905 250. Ganz wichtig: Taschenlampen sind selbst mitzubringen.

