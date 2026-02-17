 Berufsinfotag „your UpDate 2026“ in Sundern 

Unternehmen können sich bis zum 08. März 2026 anmelden

Ab sofort können sich Unternehmen für den Berufsinfotag „your UpDate 2026“ anmelden. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 29. April 2026 in der Hubertus-Schützenhalle in Sundern statt und bringt regionale Betriebe mit Schülerinnen, Schülern und weiteren Interessierten zusammen.

Wie in den vergangenen Jahren gliedert sich der Berufsinfotag in zwei Veranstaltungs-formate, die praxisnahe Berufsorientierung und direkte Kontaktmöglichkeiten bieten.

Berufsparcours für Schülerinnen und Schüler

Am Vormittag absolvieren Schülerinnen und Schüler der achten bis zehnten Klasse der drei weiterführenden Schulen aus Sundern einen strukturierten Berufsparcours. In kurzen Zeitintervallen bearbeiten die Jugendlichen praxisbezogene Aufgaben an verschiedenen Stationen. Die teilnehmenden Unternehmen stellen dafür typische Tätigkeiten aus ihren Ausbildungsberufen als Arbeitsproben vor.

So erhalten die Schülerinnen und Schüler realistische Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder und können ihre Fähigkeiten direkt erproben. Gleichzeitig haben die Unternehmensvertreterinnen und -vertreter die Möglichkeit, engagierte Talente kennenzulernen und bei Interesse zu vertiefenden Gesprächen am Abend einzuladen.

Berufsinfoabend: Orientierung, Einstieg und neue Perspektiven

Am Nachmittag öffnet die Veranstaltung ihre Türen für ein breites Publikum. Zwischen 16:00 und 19:30 Uhr richtet sich der Berufsinfoabend an alle, die sich über Ausbildungsplätze, Praktika, duale Studiengänge, Werkstudententätigkeiten oder berufliche Einstiegsmöglichkeiten informieren möchten. Auch Personen, die einen Jobwechsel planen, können hier Kontakte knüpfen und sich umfassend beraten lassen.

Anmeldung für Unternehmen bis 08. März 2026

Unternehmen können wahlweise an beiden Veranstaltungsteilen oder an einem der Formate teilnehmen. Betriebe aller Branchen sind willkommen. Da die Anzahl der verfügbaren Standplätze begrenzt ist, werden Unternehmen aus Sundern bei der Vergabe bevorzugt. Für die Teilnahme fällt eine Standgebühr an.

Erste Informationen wurden bereits per E-Mail versendet. Unternehmen, die bislang nicht kontaktiert wurden und Interesse an einer Teilnahme haben, können sich direkt bei der WiSta melden:

WiSta Sundern GmbH

Sophia Reddig Projektmanagement E-Mail: event@wista-sundern.de Telefon: 02933 97959-20

Weitere Informationen sind online verfügbar unter www.wista-sundern.de/yourupdate