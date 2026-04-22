Berufsinformationstag in Sundern: „your UpDate“

Berufsorientierung und Gewinnchancen für alle

Morgens beim Berufsparcours können die Schülerinnen und Schüler der drei weiterführenden Schulen aus Sundern Aufgabenbereiche praktisch ausprobieren und so nicht nur theoretisch einen Eindruck gewinnen, sondern auch die „Ärmel hochkrempeln“. Beim Berufsparcours handelt es sich um einen Tischparcours, an dem die Jugendlichen jeweils 10–15-minütige Arbeitsproben kennenlernen und bearbeiten können. Anschließend wechseln die Schülerinnen und Schüler selbstständig zur nächsten Station. Der Berufsparcours findet zwischen 8:30 und ca. 13:30 Uhr in zwei Durchgängen statt.

Nach rund zwei Stunden ist der erste Durchgang der Realschule Sundern beendet und die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und der Hauptschule durchlaufen den Parcours. So kommen an diesem Vormittag rund 340 Schülerinnen und Schüler mit den vielfältigen Berufsmöglichkeiten in Kontakt. „Beim Berufsparcours geht es konkret darum, auszutesten, ob man eher dazu veranlagt ist, handwerklich oder auch körperlich zu arbeiten oder sich doch mehr für die Arbeit mit bzw. am Menschen oder für eine Bürotätigkeit interessiert“, erläutert Geschäftsführerin Carina Gramse von der WiSta Sundern GmbH das Prinzip.



Abendveranstaltung als offene Ausbildungs- und Berufsmesse

Alle Schülerinnen und Schüler, die am Vormittag dabei sind, sind im Anschluss von 16:00 bis ca. 19:30 Uhr zur offenen Ausbildungs- und Berufsmesse eingeladen – ebenso wie alle weiteren Interessierten, die arbeitssuchend sind oder sich neu orientieren möchten. Die teilnehmenden Firmen freuen sich auf einen regen Austausch mit allen Interessierten und stehen selbstverständlich mit Rat und Tat zur Seite. Im besten Fall passt es zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und ein erstes oder neues Arbeitsverhältnis beginnt bei der „your UpDate“. Eltern sind wichtige Berater auf dem Weg ins Berufsleben.

Eine wichtige Zielgruppe möchte die WiSta ganz besonders ansprechen: die Eltern. Gerade wenn die eigene berufliche Ausbildung schon etwas zurückliegt, ist es sinnvoll, sich selbst ein Update über die beruflichen Möglichkeiten zu verschaffen. Denn Eltern sind bei der beruflichen Orientierung ihrer Kinder nach wie vor die wichtigsten Wegbegleiter. „Nutzen auch Sie als Eltern die Gelegenheit, gemeinsam mit Ihrem Kind ein persönliches Gespräch mit erfahrenen Ausbildern und jungen Auszubildenden zu führen, um konkrete Informationen über Praktikums- und Ausbildungsplätze sowie Karrieremöglichkeiten in der Region zu erhalten. Gut informierte Eltern können ihre Kinder besser beraten“, appelliert Carina Gramse. „Und nur wer die verschiedenen Alternativen kennt, kann wissen, was er oder sie will, und eine Entscheidung treffen.“

your UpDate mit mehr als 70 Ausstellern

Die „your UpDate“ hat sich in den vergangenen Jahren einen festen Platz als Ausbildungs- und Berufsmesse erarbeitet. In diesem Jahr kann die WiSta mehr als 70 Firmen aus Sundern und den angrenzenden Kommunen begrüßen. Da viele Unternehmen mehrere Ausbildungsberufe anbieten, ist die Auswahl entsprechend groß. Ob im kaufmännischen Bereich oder im Handwerk – der Einstieg ins Berufsleben kann bei der Vielzahl an Möglichkeiten herausfordernd sein. Der Berufsinfoabend

bietet daher eine gute Gelegenheit, Klarheit zu schaffen, und hält für jeden Besucher ein passendes Angebot bereit.

Verlosung mit attraktiven Gewinnen rundet das Programm ab

Alle Schülerinnen und Schüler, die bei der Abendveranstaltung persönliche Gespräche mit Unternehmen führen, erhalten pro Gespräch ein Los für die Verlosung. Um ca. 19:30 Uhr erfolgt die Auslosung der attraktiven Preise, darunter ein Apple iPad (10. Generation, WiFi, 64 GB). Je mehr Gespräche geführt werden, desto höher ist die Gewinnchance. Ein kleines Kino, in dem der Imagefilm der WiSta für die Stadt Sundern gezeigt wird, rundet in Verbindung mit einer Fotobox den Berufsinformationsabend ab. „Die Verlosung, das Kino und die Fotobox sind zusätzliche Bausteine der Veranstaltung. Vorrangig freuen sich unsere Aussteller am 29. April aber auf viele Gespräche und im besten Fall über neu gewonnene Auszubildende oder Mitarbeiter“, so Carina Gramse, die noch einmal herzlich alle Interessierten zum

Berufsinformationstag in Sundern einlädt.

Quelle: WiSta Sundern GmbH



Zeitplan:

08.30 – ca. 13.30 Uhr – Schülerprogramm „Berufsparcours“

16.00 – ca. 19.30 Uhr – Offener Berufsindoabend



Ort:

St. Hubertus Schützenhalle

Zur Hubertushalle 8

59846 Sundern