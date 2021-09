BerufsInfoBörse mit 90 Ausstellern & über 200 Berufsbildern

Mescheder Berufsmesse findet zum 19. Mal statt

Auch im Jahr 2021 ist vor allem für junge Menschen, die sich über Berufe und Unternehmen informieren möchten, noch alles anders. Berufsorientierung und Unternehmenseinblicke sind immer noch kaum oder nur eingeschränkt möglich. Die Suche nach dem Traumjob gleicht dabei einem Abenteuer und wirft viele Fragen auf. Gehe ich studieren, mache ich eine Ausbildung oder starte ich erst einmal mit einem Praktikum?

Viele Informationen sind per Klick direkt abrufbar. Um jedoch die richtige Berufswahl zu treffen, braucht es auch in Pandemiezeiten mehr: Das persönliche Gespräch, Informationen aus erster Hand von erfahrenen Ausbildern sowie konkrete Angebote zum Thema Praktikum, Ausbildung und Studienmöglichkeiten. Die vielen Fragen zu Berufsbildern und Möglichkeiten werden auf der BerufsInfoBörse in Meschede, kurz BIB, am 17. und 18. September im Berufskolleg Meschede beantwortet.

Die BIB 2021 bietet mit abgestimmtem Hygienekonzept wieder in gewohnter Größe eine Übersicht zu interessanten Berufen, lokalen Unternehmen und verschiedenen Ausbildungswegen. Über 90 Aussteller mit mehr als 200 verschiedenen Berufsmöglichkeiten in der Region stellen sich in diesem Jahr vor. Die zweitägige Messe informiert junge Sauerländer über die Möglichkeiten, ihre Karriere in der Heimat zu beginnen und in das Berufsleben zu starten. Dabei steht der Freitag erneut ausschließlich den weiterführenden Schulen zur Verfügung. Durch die Erweiterung des Messegeländes auf die Sporthalle kann dabei neben den Mescheder Schulen auch den weiterführenden Schulen aus der Umgebung wieder ein Besuchsangebot gemacht werden. Am Samstag sind zudem alle Interessenten, Schüler und Eltern eingeladen sich zu informieren. Aufgrund der aktuellen Lage gilt für alle Besucher die 3G-Regelung, es gibt eine maximale Besucherzahl und in die Messezeit ist in drei Zeitfenster eingeteilt. Daher wird für den Samstagsbesuch eine kostenlose Anmeldung unter www.bib-meschede.de empfohlen. Spontanen Besuchern stehen die Restplätze zur Verfügung.

Im Zusammenspiel zwischen der Interessengemeinschaft Mescheder Wirtschaft (IMW), der Wirtschaftsförderung und dem Berufskolleg Meschede (BKM) wird das Original der Ausbildungsmessen im HSK auch im Jahr 2021 zum 19. Mal organisiert und umgesetzt. Wirtschaftsförderin Christina Wolff: „Nach dem positiven Feedback der Schulen, Aussteller und Gäste im letzten Jahr, konnten wir auf dem angepassten Konzept aufbauen und die BIB für 2021 weiterentwickeln. Die Mühe hat sich gelohnt. Im Jahr 2021 präsentieren wir den Besuchern erstmalig das erweiterte Messegelände von der Pausenhalle bis zur Sporthalle. Dies ermöglicht es uns die große Nachfrage an Ausstellern übersichtlich und coronakonform zu präsentieren.“ Meinolf Ewers und Knut Langer, Vertreter des IMW-Vorstandes, ergänzen: „Es ist wichtig, den Schülern und Schülerinnen sowie allen Interessierten die Chance zu geben, sich über die beruflichen Möglichkeiten zu informieren und mit den Firmen vor allem in den an

haltenden Coronazeiten in persönlichen Kontakt zu treten. Dabei ist die Erweiterung des Messegeländes für uns zukunftsweisend: das Thema Ausbildung und Karriere im Sauerland spielt für die Firmen eine zentrale Rolle bei der Fachkräftesicherung.“

Kompakt informiert – Messekatalog & digitale Angebote.

Im umfangreichen Messekatalog werden auf über 120 Seiten die Angebote der Messe, die einzelnen Aussteller sowie ihre Berufsangebote dargestellt. Der Katalog wird im Vorfeld in den teilnehmenden Schulen verteilt, liegt an den Veranstaltungstagen kostenlos im Berufskolleg aus und kann als Vorbereitung online durchgeblättert werden.

Ergänzt wird der Messekatalog mit dem digitalen Standortkatalog und der Standort Meschede-App, die in den App-Stores erhältlich ist. Hier werden auf den digitalen Kanälen im Kontext des Appnetzwerkes ganzjährig die aktuellen Praktikums- und Ausbildungsstellen sowie Informationen über Unternehmen in der Region angeboten. Die Angebote werden ständig aktualisiert – es lohnt sich hier öfter vorbeizuschauen.

Film ab – Digitales Forum: Azubis stellen Berufsfelder in Kurzvideos vor.

Wie sieht der Arbeitsalltag eines Azubis aus? Was lernt man im Unternehmen, was in der Berufsschule und wo ist diese? Wie sieht ein duales Studium aus und was gibt es für Möglichkeiten nach dem Abi? Seit 2020 bietet die BIB ergänzend zur Messe ein digitales Forum mit Kurzfilmen zu verschiedenen Berufsmöglichkeiten an. Diese Kurzfilme stehen vor und auch nach der BIB zur Verfügung und können so ganzjährig zur Berufsorientierung genutzt werden. Schüler und Schülerinnen erhalten in den Filmen einen direkten Einblick in die Firmen und können die Azubis hautnah im Arbeitsalltag begleiten.

Durchklicken und entdecken erwünscht: In über 40 Videos berichten Auszubildende direkt aus ihrem Berufsalltag. Die Kurzvideos sind auf der Homepage www.bib-meschede.de und auf dem YouTube-Kanal des Stadtmarketings Meschede zu finden.

BKM präsentiert sich – Berufskolleg zum Entdecken.

Als Gastgeber präsentiert das Berufskolleg Meschede des HSK in diesem Jahr wieder in den Werkstatträumen sowie im Gastro- und Küchenbereich die verschiedenen Möglichkeiten vor Ort. „Wir freuen uns die Werkstätten und praktischen Lehrbereiche im angepassten Maß wieder zu öffnen – auch, wenn es noch nicht wieder die lebhafte Präsentation wie vor Corona sein wird“ ergänzt Carsten Placht, Schulleiter des BKM. „Wir versuchen mit neuen Formaten und Ideen den jungen Menschen die Möglichkeiten vor Ort zu zeigen und freuen uns, dass wir das erfolgreiche Konzept aus dem letzten Jahr erweitern können, um unsere Türen zu öffnen. Der Praxisbezug ist das zentrale Element der meisten Bildungsgänge und findet nun wieder seinen Platz auf der BIB“.

Mescheder UnternehmensWoche: Einladungen für die Betriebsbesichtigungen auf der BIB sichern.

Einen Einblick in Unternehmen werfen und vor Ort den ersten Kontakt der BIB vertiefen. Diese Chance bietet die 8. Mescheder UnternehmensWoche vom 27. September bis 8. Oktober 2021. 15 Unternehmen öffnen in dieser Zeit für Interessierte ihren Betrieb und geben einen exklusiven Einblick. Eine Einladung für diese spezielle Veranstaltung können Interessierte bei den teilnehmenden Unternehmen am Messestand erfragen. Während der UnternehmensWoche haben junge Menschen vor allem in diesem Jahr eine einmalige Möglichkeit nach zahlreichen verpassten oder eingeschränkten Praktika- und Berufsfelderkundungstagen die Betriebe live zu erleben.

Kostenlose Online-Tickets: Eltern, Schüler & Interessierte am Samstag eingeladen.

Die BIB bietet am Samstag eine besondere Chance, mit Unternehmen und Personalverantwortlichen direkt ins Gespräch zu kommen. Bei der Berufsorientierung und der Berufswahl nehmen Eltern eine wesentliche Rolle ein. Daher freuen sich die Veranstalter am Samstag die Messe für alle Interessierten öffnen zu können. Dabei stehen den Besuchern drei Zeitfenster zur Verfügung.

Für den Besuch der Messe gilt in diesem Jahr die 3G-Regelung: geimpft, genesen oder getestet. Es wird eine vorherige Anmeldung empfohlen, da eine maximale Besucherzahl von gleichzeitig 320 Messebesuchern vorgegeben ist. Spontane Besucher können bei noch freier Kapazität in den jeweiligen Zeitfenstern an der Messe teilnehmen. Kostenlose Online-Tickets können ab sofort unter www.bib-meschede.de gebucht werden.

Die BerufsInfoBörse findet am 17. und 18. September im Berufskolleg Meschede im Dünnefeldweg 5 statt. Am Samstag, 18. September, ist die Messe von 9 bis 14 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Es stehen am Samstag folgende Zeitfenster für einen Besuch zur Verfügung: 9.00 – 10.30 Uhr, 10.45 – 12.15 Uhr und 12.30 – 14 Uhr.

Weitere Informationen, die Anmeldemöglichkeit, alle Angebote sowie den digitalen Messekatalog gibt es auf www.bib-meschede.de