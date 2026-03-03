BerufsInfoBörse 2026 in Meschede

Anmeldung für Unternehmen ab sofort möglich

Die Messe findet am Freitag von 8 bis 14 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 14 Uhr (bisher: 9 bis 14 Uhr) statt. Mit der angepassten Uhrzeit am Samstag reagieren die Organisatoren auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre und schaffen einen kompakten, besucherfreundlichen Zeitrahmen.

Initiatoren der BerufsInfoBörse sind die Interessengemeinschaft Mescheder Wirtschaft e. V. (IMW), die Mescheder Wirtschaftsförderung sowie das Berufskolleg Meschede des Hochsauerlandkreises. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, junge Menschen frühzeitig mit regionalen Unternehmen zusammenzubringen und berufliche Perspektiven vor Ort sichtbar zu machen.

Quelle: Stadtmarketing Meschede

Die BIB richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen aus Meschede und Umgebung. Darüber hinaus sind Jobsuchende, Fachkräfte, Eltern sowie weitere Interessierte eingeladen, sich über berufliche Möglichkeiten zu informieren. An zwei Tagen erhalten die Gäste umfassende Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder, Praktika, Ausbildungsberufe, duale und Vollzeit-Studiengänge sowie Karrierechancen in regionalen Unternehmen.

Für Unternehmen bietet die Messe eine ideale Plattform, um mit potenziellen Auszubildenden, Praktikantinnen und Praktikanten sowie künftigen Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen und sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Weitere Informationen sowie den Link zur Online-Anmeldung finden Interessierte unter www.bib-meschede.de. Eine Anmeldung für Unternehmen ist bis zum 13. März 2026 möglich.