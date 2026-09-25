BerufsInfoBörse 2026 in Meschede ist gestartet

Welche Ausbildung passt zu mir? Ist ein Studium der richtige Weg oder bietet ein regionales Unternehmen vielleicht genau den Einstieg, den ich bisher noch nicht auf dem Schirm hatte? Antworten auf solche Fragen gibt es seit heute bei der BerufsInfoBörse im Berufskolleg Meschede. Die Messe ist am Freitagmorgen gestartet und bringt Schülerinnen und Schüler mit Unternehmen, Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Auszubildenden aus der Region zusammen.

Schon auf dem Gelände des Berufskollegs wird deutlich, dass es bei der BerufsInfoBörse nicht allein darum geht, Informationsmaterial mitzunehmen und anschließend wieder nach Hause zu gehen. In der Sporthalle, der Pausenhalle und auf dem Außengelände präsentieren Unternehmen ihre Ausbildungsberufe, Tätigkeitsfelder und Einstiegsmöglichkeiten. Gespräche mit Auszubildenden und Verantwortlichen aus den Betrieben gehören dabei ebenso zum Konzept wie praktische Aktionen, bei denen Besucherinnen und Besucher verschiedene Tätigkeiten selbst kennenlernen können.

Gerade für Jugendliche, die bei der Frage nach dem beruflichen Weg noch keine klare Vorstellung haben, bietet die Messe damit einen direkten Zugang zur Arbeitswelt. Statt sich zunächst durch Stellenanzeigen oder Unternehmenswebseiten zu arbeiten, können sie vor Ort Fragen stellen, sich erklären lassen, wie ein typischer Arbeitstag aussieht, und dabei auch Berufsfelder kennenlernen, mit denen sie bislang vielleicht wenig Berührung hatten.

Persönliche Gespräche stehen im Mittelpunkt

An den Messeständen sind neben Ausbilderinnen und Ausbildern auch Auszubildende und Personalverantwortliche anzutreffen. Dadurch geht es nicht nur um formale Voraussetzungen oder offene Ausbildungsplätze, sondern auch um die Erfahrungen junger Menschen, die selbst gerade am Anfang ihres Berufslebens stehen. Für Unternehmen wiederum bietet die BerufsInfoBörse die Gelegenheit, direkt mit möglichen Nachwuchs- und Fachkräften ins Gespräch zu kommen.

Auch das Berufskolleg Meschede nutzt die beiden Messetage, um seine eigenen Angebote vorzustellen. Werkstätten, Küchen und verschiedene Lehrbereiche sind geöffnet und geben Einblicke in die Bildungsgänge und Möglichkeiten der beruflichen Bildung. Damit wird die BerufsInfoBörse nicht nur zu einer Messe der Unternehmen, sondern zugleich zu einem Ort, an dem unterschiedliche Wege nach der Schule sichtbar werden.

Der heutige Freitag richtet sich insbesondere an Schulklassen aus Meschede und der Umgebung. Am Samstag, 26. September, ist die BerufsInfoBörse von 10 bis 14 Uhr auch für die breite Öffentlichkeit geöffnet. Eingeladen sind neben Jugendlichen und ihren Eltern auch Fachkräfte, Jobsuchende und Menschen, die über einen beruflichen Wechsel nachdenken. Der Eintritt ist frei.

Viele Möglichkeiten an einem Ort

Die BerufsInfoBörse wird gemeinsam von der Interessengemeinschaft Mescheder Wirtschaft, dem Berufskolleg Meschede und der Wirtschaftsförderung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede organisiert. In diesem Jahr findet die Veranstaltung zum 23. Mal statt.

Wer am Samstag zur BerufsInfoBörse kommt, kann sich über Ausbildungsstellen, Berufsfelder und Einstiegsmöglichkeiten informieren und direkt mit den Menschen sprechen, die in den jeweiligen Unternehmen für Ausbildung und Nachwuchs zuständig sind. Ergänzend steht ein digitaler Messekatalog mit Informationen zu den Ausstellern und Berufsfeldern zur Verfügung.

Damit bietet die BerufsInfoBörse einen kompakten Überblick über die beruflichen Möglichkeiten in Meschede und der Region und vor allem die Gelegenheit, erste persönliche Kontakte zu knüpfen. Für manche Besucherinnen und Besucher beginnt die Suche nach dem passenden beruflichen Weg vielleicht genau an einem der Messestände im Berufskolleg.