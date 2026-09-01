BerufsInfoBörse 2026: Berufliche Perspektiven entdecken – für Jugendliche, Fachkräfte und andere Jobsuchende

Bei der BerufsInfoBörse (BIB) präsentieren Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen ihre Ausbildungs- und Jobangebote und ermöglichen einen direkten Einblick in die Berufswelt.

Organisiert wird die Messe gemeinsam von der Interessengemeinschaft Mescheder Wirtschaft (IMW), dem Berufskolleg Meschede (BKM) und der Wirtschaftsförderung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede. An zwei Messetagen bietet die BIB Raum für persönliche Gespräche, praktische Erfahrungen und neue Kontakte zwischen Unternehmen und potenziellen Nachwuchs- und Fachkräften.

Zwei Messetage für Orientierung, Austausch und neue Perspektiven

Am Freitag, 25. September, ist die BerufsInfoBörse von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Dieser Messetag richtet sich insbesondere an Schulklassen aus Meschede und der Umgebung, die sich vor Ort einen Überblick über Ausbildungsberufe, Unternehmen und berufliche Möglichkeiten verschaffen möchten.

Am Samstag, 26. September, öffnet die BIB in diesem Jahr von 10 bis 14 Uhr ihre Türen. Willkommen sind alle Arbeitswelt-Interessierten: Jugendliche gemeinsam mit ihren Eltern ebenso wie Fachkräfte, Jobsuchende und alle, die über einen beruflichen Wechsel nachdenken oder die Unternehmen der Region näher kennenlernen möchten. Damit verbindet die BIB klassische Berufsorientierung mit konkreten Möglichkeiten für Ausbildung, Praktikum, Studium, Berufs- und Unternehmenseinstieg.

Persönliche Gespräche statt anonymer Bewerbungen

Der direkte Austausch gehört seit jeher zu den Stärken der BerufsInfoBörse. An den Messeständen treffen Besucherinnen und Besucher auf Ausbilderinnen und Ausbilder, Auszubildende, Personalverantwortliche sowie Vertreterinnen und Vertreter der Geschäftsleitungen. So lassen sich Fragen unkompliziert klären, erste Kontakte knüpfen und mögliche Wege zu Praktikum, Ausbildung und Studium oder direkt zum Arbeitsplatz ausloten. „Die BerufsInfoBörse bringt Menschen und Unternehmen ganz unkompliziert miteinander ins Gespräch. Jugendliche können hier Berufe entdecken und erste Kontakte für ein Praktikum, eine Ausbildung oder ein Studium knüpfen. Gleichzeitig bietet die Messe auch Fachkräften und Jobsuchenden die Chance, Unternehmen aus der Region persönlich kennenzulernen und neue berufliche Perspektiven zu entdecken“, sagt Christina Wolff von der Wirtschaftsförderung Meschede.

Berufswelt zum Anfassen auf dem gesamten Schulgelände

In der Sporthalle, der Pausenhalle und auf dem weitläufigen Außengelände des Berufskollegs stellen Unternehmen ihre Ausbildungsberufe, Tätigkeitsfelder und Jobangebote vor. Dabei geht es nicht nur ums Zuhören: Mitmachaktionen und praktische Einblicke laden dazu ein, Tätigkeiten selbst auszuprobieren und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen.

Gerade diese Mischung aus Information und Praxis macht es möglich, Berufsbilder kennenzulernen, die bislang vielleicht noch gar nicht auf dem persönlichen Radar standen und so unmittelbar zu erfahren, welche Fähigkeiten und Interessen in den verschiedenen Bereichen gefragt sind.

Berufskolleg öffnet Werkstätten, Küchen und Lehrbereiche

Auch das Berufskolleg Meschede selbst gewährt Einblicke in seinen Schulalltag. Werkstätten, Küchen und Lehrbereiche öffnen ihre Türen und machen die verschiedenen Bildungsgänge und Lernmöglichkeiten erlebbar. „Bei der BerufsInfoBörse können die Besucherinnen und Besucher nicht nur mit den Unternehmen ins Gespräch kommen, sondern gleichzeitig erleben, wie vielfältig berufliche Bildung in der Praxis ist. Wir zeigen aus erster Hand, welche Möglichkeiten das Berufskolleg bietet und wie eng schulisches Lernen und berufliche Praxis miteinander verbunden sind“, sagt Schulleiter Carsten Placht.

Gut vorbereitet zur BIB: Informationen auch digital verfügbar

Wer seinen Messebesuch vorbereiten möchte, findet Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen, Berufsfeldern und Angeboten auf www.bib-meschede.de. Ein umfassender Messekatalog bietet auf rund 170 Seiten Informationen zu allen Ausstellern und Berufsfeldern. Er wird vorab in Schulen verteilt, ist auf der Messe erhältlich und online abrufbar. Ergänzend bieten die Videos des Video-Forums authentische Einblicke in verschiedene Ausbildungsberufe: Auszubildende berichten darin aus ihrem Arbeitsalltag und zeigen, was ihre Berufe ausmacht.

So können sich Besucherinnen und Besucher bereits vor der Messe orientieren und gezielt überlegen, mit welchen Unternehmen sie auf der BIB ins Gespräch kommen möchten.

Parkmöglichkeiten für Besucherinnen und Besucher stehen am Samstag zusätzlich zum Schulgelände auch am Nord-Friedhof, in der Waldstraße und im Lanfertsweg zur Verfügung. Weitere Informationen rund um die Messe gibt es unter www.bib-meschede.de.

Von der Messe direkt in die Betriebe: Mescheder UnternehmensWochen

Mit der BerufsInfoBörse endet die berufliche Orientierung nicht: Direkt im Anschluss bieten die Mescheder UnternehmensWochen vom 28. September bis 9. Oktober 2026 die Gelegenheit, Betriebe aus Meschede noch intensiver kennenzulernen. Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen öffnen ihre Türen für interessierte Jugendliche, Eltern, Lehrkräfte, Fachkräfte und Jobsuchende. Bei Betriebsführungen, Gesprächen mit Mitarbeitenden sowie Auszubildenden und praxisnahen Angeboten erhalten die Teilnehmenden Einblicke in den Arbeitsalltag, lernen unterschiedliche Berufsbilder kennen und erfahren aus erster Hand mehr über Ausbildungs- und Karrierechancen vor Ort.

Auf der BIB Kontakte knüpfen – bei den UnternehmensWochen hinter die Kulissen schauen

BIB und UnternehmensWochen greifen dabei gezielt ineinander: Auf der BerufsInfoBörse können Besucherinnen und Besucher zunächst verschiedene Unternehmen kennenlernen und persönliche Kontakte knüpfen. Wer anschließend mehr über einen Betrieb erfahren möchte, kann bei den UnternehmensWochen direkt vor Ort erleben, wie dort gearbeitet wird. Die Teilnahme ist unkompliziert: Die Einladungen zu den Betriebsbesuchen können auf der BIB am Messestand des jeweiligen Unternehmens gesichert werden. Viele Firmen bieten auch mehrere Termine an – je nach Branche und Kapazität. Eine Übersicht der teilnehmenden Unternehmen und Termine wird zusätzlich unter www.bib-meschede.de veröffentlicht. „Auf der BIB entsteht häufig der erste persönliche Kontakt. Die UnternehmensWochen bieten anschließend die Möglichkeit, diesen Eindruck zu vertiefen und die Betriebe dort zu erleben, wo Ausbildung und Arbeit tatsächlich stattfinden“, erklärt Meinolf Ewers vom IMW-Vorstand. „Gerade für junge Menschen kann dieser direkte Einblick eine wichtige Hilfe bei der Berufswahl sein. Gleichzeitig zeigen wir damit, welche vielfältigen beruflichen Chancen unsere Unternehmen hier in Meschede bieten“, ergänzt IMW-Vorstandsmitglied Knut Langer.