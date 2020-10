Berufliche Zukunft in der Heimat starten

Zentrales Portal für den Karriereeinstieg informiert über die Berufsmöglichkeiten in der Region Hellweg-Sauerland – auch weniger bekannte Ausbildungsberufe werden vorgestellt

Der Betrieb Sommer Landtechnik in Eslohe-Bremke bildet junge Menschen aus, die den abwechslungsreichen Beruf des Land- und Baumaschinenmechatronikers schätzen und sich jeden Tag auf eine neue Herausforderung freuen.

Landtechnik Sommer ist seit fast 100 Jahren in der Region verwurzelt. Das Unternehmen, welches im Jahr 1920 zunächst als Dorfschmiede in Eslohe-Büenfeld gegründet wurde, agiert seit 2011 am Standort Eslohe-Bremke. Im Laufe der Jahre hat die Firma ein umfassendes Angebot rund um Planung, Kontrolle und Instandsetzung von land- und baumaschinentechnischen Fahrzeugen entwickelt.

Zu dieser erfolgreichen Firmengeschichte gehören auch die Auszubildenden zum Land- und Baumaschinenmechatroniker. Lediglich der geringe Bekanntheitsgrad dieses Berufes stellt eine Herausforderung dar, weshalb die Firma oft mit ihren Auszubildenden auf Messen und Veranstaltungen vertreten ist, um das zu ändern.

Herausforderung der Nachwuchsfindung

Um auf den Beruf aufmerksam zu machen, arbeitet Sommer Landtechnik zudem gezielt mit Schulen zusammen, um Praktika anbieten zu können. Das sieht Geschäftsführerin Rita Sommer als Chance, sowohl für die Schüler und Schülerinnen als auch für das Unternehmen. Die Praktikanten können testen, ob ihnen der Alltag in diesem Beruf gefällt, während das Unternehmen deren Verhalten in spezifischen Situationen beobachtet. Besonders gefragt sind hier Offenheit für Neues, Neugier und eine ausgeprägte Lernfähigkeit, denn aus genau dieser Kombination entwickelt sich mit der Zeit eine selbstständige Arbeitsweise.

Eine weitere Herausforderung ist, dass der Beruf immer noch fast ausschließlich von Männern ausgeübt wird. Sommer Landtechnik will sich aber keinesfalls auf ein Geschlecht beschränken, sondern sucht bewusst nach besonderen Persönlichkeiten, die sich für Technik begeistern können. Das Interesse von Frauen an dieser Branche steigt von Jahr zu Jahr, auch Sommer Landtechnik würde sich über Bewerberinnen freuen.

Abwechslungsreiche Ausbildung

Land- und Baumaschinenmechatroniker sind in der Planung, Wartung, Prüfung, Fehlerdiagnose, Instandsetzung sowie Aus- und Umrüstung von land- und baumaschinentechnischen Fahrzeugen oder Maschinen mit direktem Kundenkontakt in Werkstätten und im Außendienst tätig. Die duale Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Der Vorteil ist, dass das in der Berufsschule erlernte theoretische Wissen direkt im Anschluss in der Praxis vertieft werden kann. Durch die tägliche Arbeit können die Auszubildenden außerdem wichtige weitere Anforderungen kennenlernen, die die Berufsschule alleine nicht vermitteln kann.

Besonderer Einsatz

Das Engagement von Sommer Landtechnik endet nicht mit der Auswahl eines geeigneten Bewerbers. Auch in der Ausbildung sind intensive Betreuung und Verantwortungsbereitschaft der Fachkräfte gefragt, um den „Neuen“ die gewissenhafte, analytische Arbeitsweise nahezubringen, die zum Beispiel für die Fehlerdiagnostik in mechanischen, elektrischen und elektronischen Systemen wesentlich ist. Besonders stolz ist die Firma außerdem darauf, dass unter den derzeit vier Auszubildenden ein Geflüchteter ist, der trotz neuem Umfeld und sprachlicher Barriere sehr gut in den Beruf hineingefunden hat.

Bei alldem hat Geschäftsführerin Rita Sommer eine ganz besondere Mentalität: „Wir nehmen jeden unserer Auszubildenden so, wie er oder sie ist, und setzen genau dort an, sodass wir uns alle ständig weiterentwickeln und voneinander lernen.“ Dass dies der richtige Ansatz ist, merkt man – die Auszubildenden sind sogar im Berufswettbewerb der besten Land- und Baumaschinenmechatroniker vertreten.

Die Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker ist nur eine von vielen abwechslungsreichen Möglichkeiten in den verschiedensten Berufsfeldern, die sich jungen Menschen im Hochsauerland und im Kreis Soest bieten.

Der Beruf des Land- und Baumaschinenmechatronikers ist natürlich auch im Karriereportal aufgelistet. Unter www.karrierehier.de finden junge Menschen und ihre Eltern alle notwendigen Informationen sowie andere reale Werdegänge aus den Ausbildungsbetrieben und eine umfasende Mediathek auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal.

Der Ausbildungskonsens der Region Hellweg-Sauerland

Das Gremium ist breit aufgestellt. Beteiligt sind die Agentur für Arbeit, die SGB-II-Tr.ger, die Kreiswirtschaftsf.rderungen, Kammern und Kreishandwerkerschaften, der DGB, die Kommunalen Koordinierungen der beiden Kreise, der Unternehmensverband sowie die Regionalagentur Hellweg-Hochsauerland. Koordiniert wird das Gremium bei der IHK Arnsberg. „Dieses Gremium fasst die Kompetenzen und das Know-How verschiedenster regionaler Arbeitsmarktpartner an einer Stelle zusammen. Dies führt zur fundierten und abgewogenen Einsch.tzung der Entwicklung des Arbeits- und Fachkr.ftemarktes“, so Klaus Bourdick in seiner Funktion als Sprecher des Gremiums. „Die Verabredung von gemeinsamen und aufeinander abgestimmten Ma.nahmen aller Partner ist das Besondere in unserer Region. Das gibt es anderswo so nicht und gemeinsam erreicht man einfach mehr.“