Berufe mit einem ganz besonderen Spirit

Mehr als 550 Menschen gehen im Fachkrankenhaus Grafschaft, einem der führenden Fachkrankenhäuser Deutschlands für Pneumologie und Allergologie, aktuell ihrem Lieblingsjob nach. Dazu kommen noch die Bereiche Kardiologie und Geriatrie. „Wer bei uns ist oder mal bei uns war, kennt den ganz besonderen ‚Spirit‘; einen Geist des freundlichen Miteinanders, der Empathie und der echten Begeisterung für den Job“, sagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch.

Ganz egal, ob Ärzteteam, Pflegepersonal, therapeutische Fachkräfte, Küchenpersonal, technisches Personal, Reinigung oder Verwaltung: Hier wird auf Augenhöhe, mit viel Respekt und einem steten Füreinander gearbeitet. Zudem lässt sich mit Begeisterung sagen, dass man dort beschäftigt ist, wo andere Urlaub machen: mitten in einer intakten und wunderschönen Umgebung, die optimale Lebens- und Freizeitmöglichkeiten bietet.

Die Pflege ist die größte Berufsgruppe im Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft. Sie unterteilt sich in Pflegefachkräfte und Pflegeassistenten, die sich auf den Stationen um die Patienten kümmern. Durch Fachweiterbildungen und Schulungen erweitern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig und kontinuierlich ihr Wissen. Damit wird eine Pflege auf dem neuesten Stand der Wissenschaft gewährleistet. In Kooperation mit der Bildungsakademie Hochsauerland in Meschede und dem Fachseminar für Pflegeberufe des DRK in Bad Fredeburg bildet das Fachkrankenhaus jährlich Pflegefachkräfte in Vollzeit (3 Jahre) aus. Ein Teilzeitkurs für die Pflegeausbildung wird ebenso angeboten. Um einmal in den Krankenhausalltag und in den Beruf der Pflege und Physio-, Ergo-und Logopädie reinzuschnuppern, werden Praktikumsplätze für Jahrespraktika im Rahmen des FOS-Klasse 11 im Bereich Sozialwesen und Ferienpraktika angeboten. Neben den Berufen im Pflege- und Gesundheitsbereich bildet das Fachkrankenhaus regelmäßig Kaufleute für Büromanagement oder Bürokommunikation aus. Mehr Infos hier: https://krankenhaus-klostergrafschaft. de/arbeiten/ausbildung/lieblingsjob