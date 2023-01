Bernhard Pauly: Ein Zeitzeuge, der mit großem Herzen die Heimat liebte

Wenige Tage vor Weihnachten, am 20. Dezember ist Bernhard Pauly aus Kirchhundem-Wirme im Alter von 95 Jahren verstorben. Zahlreichen Menschen aus der Gemeinde Kirchhundem ist der Dorfschullehrer Bernhard Pauly nicht nur aus der Schulzeit bestens bekannt. Vielmehr noch hat Pauly die Geschichte und das besondere Geheimnis des Wallfahrtsortes Kohlhagen mit hohem persönlichen Engagement dokumentiert und immer und immer wieder erzählt. Am 28. Dezember fand Bernhard Pauly seine letzte Ruhe dort, wohin es ihn immer wieder magisch hingezogen hat.

Bernhard Pauly am 19. Mai 2022 in der Wallfahrtskirche St. Mariä Heimsuchung auf dem Kohlhagen

Das WOLL-Magazin hat sich in der Vergangenheit zweimal mit Bernhard Pauly getroffen. Am 19. Mai dieses Jahres zeigte uns der „Kohlhagen-Papst“ ein letztes Mal seine Begeisterung und Leidenschaft für die Geschichte des Wallfahrtsortes Kohlhagen. Es bereitete ihm eine besondere Freude, dass das Buch über den Kohlhagen vom WOLL-Verlag in einer Nachauflage nun wieder verfügbar ist. Alle, die dem überzeugten Sauerländer persönlich begegnet sind, nehmen mit Wehmut und Trauer Abschied von einem Menschen, dem die christliche und ganz besonders die die katholische Geschichte seiner unmittelbaren Heimat und der des ganzen Sauerlandes immer sehr am Herzen gelegen hat. Wir verneigen uns vor dem Lebenswerk von Bernhard Pauly und werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.