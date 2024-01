Bericht über Sprachpaten für Schmallenberger Kindergärten

Wiederanfang des Projektes „Schmallenberger Sprachpaten“

Von 2010 bis 2020 ist das Projekt „Schmallenberger Sprachpaten“ bereits sehr erfolgreich gelaufen. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 aus den weiterführenden Schulen Schmallenbergs (schwerpunktmäßig aus Gymnasium und Realschule) waren nach Absprache mit der jeweiligen Leitungen als „Sprachpaten“ in den Kindertagesstätten. Die jungen Sprachpaten kümmerten sich dort um Kinder mit Sprachdefiziten. Sie lasen ihnen zum Beispiel einzeln oder in Kleingruppen vor, betrachteten mit ihnen Bilderbücher oder spielten Gesellschaftsspiele.

So soll es wieder weitergehen. Auf diese Weise sollen die Kleinen spielerisch in ihrem Sprachvermögen gefördert werden. Die Sprachpaten sollen sich möglichst für mindestens ein Schulhalbjahr zu dieser Tätigkeit verpflichten und erhalten danach als Anlage zum Schulzeugnis eine Bestätigung ihres sozialen Engagements. Die Art und Dauer des Einsatzes der Sprachpaten bestimmen Kindertagesstätten-Leitungen mit den Paten. In den Schulen werden die Schülerinnen und Schüler auf das Projekt aufmerksam gemacht.

Sie stellen sich danach im Wahl-Kindergarten vor und können nachfragen, ob ein Einsatz in der Einrichtung möglich ist. Die Entscheidung über die Aufnahme eines Sprachpaten liegt bei den Kindergärten, auch dessen Beendigung. Die notwendigen Materialien (Bilderbücher etc.) sind in jeder Kita vorhanden. Bei den Tipps für die Paten zum Umgang mit den Kindern wird die fachliche Erfahrung der Kindertagesstätten-Leitungen und -Mitarbeiter benötigt.

Zusätzlich zur Zeugnisanlage erhalten die Paten ein Taschengeld in Höhe von 5,50 Euro pro abgeleistete Stunde (45 bis 60 Minute). Der bekannte Lions-Adventskalender sorgt für die notwendigen Einnahmen. In den vergangenen Jahren war Norbert Otto für den Förderverein des Lions-Clubs der Projektkoordinator und damit Ansprechpartner für alle einschlägigen Fragen. Aus Altersgründen hat er diese Funktion nun an Josef Lumme weitergegeben.