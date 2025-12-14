Bergmännische Weihnachtswelt im Museum Holthausen

Vom 28. November 2025 bis 1. Februar 2026 lädt das Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen zu einer besonderen Krippenausstellung ein. Gemeinsam mit der Landesgemeinschaft der Krippenfreunde in Rheinland und Westfalen, die 2025 ihr 100-jähriges Bestehen feiert, steht diesmal das Thema „Bergmannskrippen“ im Mittelpunkt.

Die liebevoll gestalteten Krippen aus Ruhrgebiet und Erzgebirge zeigen die Geburt Christi nicht im Stall, sondern tief im Stollen oder in der Kaue am Bergwerkseingang. Sie verbinden Weihnachtsbotschaft, regionale Tradition und bergmännisches Brauchtum zu einem einzigartigen Kulturerlebnis.

Quelle: Museum Holthausen

Grundlage der Ausstellung ist die umfangreiche Sammlung des 2024 verstorbenen Pastors Bernhard Alshut, der als leidenschaftlicher Krippenbauer und geistlicher Beirat der Krippenfreunde Maßstäbe setzte. Ergänzt werden die bergmännischen Darstellungen durch eine vielfältige Auswahl internationaler und künstlerischer Krippen. Organisiert und aufgebaut wurde die Schau von Krippenfreund Ulrich Ostermann, unterstützt von Matthias Holbeck.

Eine stimmungsvolle Ausstellung, die heimische Tradition, Handwerkskunst und Weihnachtsfreude miteinander verbindet – perfekt für einen Besuch in der Adventszeit. (hh)

Infos:

Museum Holthausen: https://www.museum-holthausen.de/ausstellungen-aktuelles/ausstellungen.htmlLandesgemeinschaft der Krippenfreunde in Rheinland und Westfalen e. V.

www.krippenverband-nrw.de