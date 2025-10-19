Berghausen – historisches Kleinod mit viel Leben

Berghausen, rund 3,5 Kilometer nordwestlich von Schmallenberg auf etwa 400 m NN zählt knapp 250 Einwohner (Stand 2025). Erstmals 1289 als „Berichusen“ erwähnt, entwickelte sich der Ort um die Pfarrkirche St. Cyriakus, ein herausragendes Beispiel romanischer Baukunst im Sauerland. Um 1200–1220 erbaut, präsentiert sie sich als dreischiffige Kreuzbasilika mit wuchtigem Westturm, grätigem Kreuzgewölbe und einem eindrucksvollen Triumphbogen zur halbrunden Apsis. Die hier freigelegten Fresken gehören zu den besterhaltenen Wandmalereien ihrer Epoche in Nordrhein-Westfalen. Seit fast achthundert Jahren bildet St. Cyriakus das geistliche, mit seinen Orgel- und Kammerchorkonzerten auch kulturelle Zentrum der Pfarrgemeinde Berghausen.

Das dörfliche Leben wird von seinen vielen Vereinen geprägt. Bereits 1929 errichtete man die Schützenhalle, die mit Festsaal, Bühne und moderner Ausstattung Raum für Vereinsfeste, Karnevalsveranstaltungen und Aufführungen bietet. Die nach dem Krieg wieder erbaute Dorfschule konnte 1948 den Schulalltag wieder aufnehmen. Ein 1972 fertiggestellter Anbau, die Räumlichkeiten eines 2001 angrenzend erbauten Kindergartens, der 2009 wieder schloss, sowie die 2017 erheblich vergrößerte Turnhalle sicherten der Kath. Grundschule Berghausen einen stabilen Standort.



Wanderer und Naturliebhaber schätzen die Vielfalt der Erlebnismöglichkeiten. Wanderrouten wie der Mythenweg oder die Lauschpohl-Route laden zum hautnahen Naturerlebnis im Sauerländer Wald mit interessantem historischem Hintergrund ein.



So vereint Berghausen historische Bedeutung und gegenwärtige Lebensqualität: St. Cyriakus als steingewordenes Zeugnis frühmittelalterlicher Sakralkunst, engagierte Dorfgemeinschaft und behutsam geschützte Natur machen den Ort zu einem besonderen Anlaufpunkt im Schmallenberger Sauerland.