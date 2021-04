Bergdorf LiebesGrün: Neues Betriebskonzept in der Corona-Krise

Schmallenberg. – „Die letzten Monate haben auch bei uns im Bergdorf LiebesGrün Spuren hinterlassen und nach wie vor gibt es für uns keine Perspektive. Das hat leider schon dazu geführt, dass uns gute und wichtige Mitarbeiter/innen verlassen haben.“ Ralf Blümer, Inhaber des Bergdorfes LiebesGrün in Schmallenberg, informiert heute in einer Mitteilung an die Presse über die aus seiner Sicht äußerst problematische Lage der heimischen Hotel- und Gastronomiebranche.

Ralf Blümer weiter: „Vergangene Woche, nachdem wieder eine Mitarbeiterin gekündigt hatte, haben wir uns mit unserem Team intensiv beraten. Ziel der Beratungen war es, unserem Team zu mindestens eine kleine Perspektive geben zu können, damit alle an Bord bleiben. Gleichzeitig war uns absolut wichtig alle gesetzlichen Regelungen und Vorgaben, die sich zum jetzigen Zeitpunkt aus der Corona-Schutzverordnung ergeben, hundertprozentig einzuhalten. Sicherheit und Gesundheit stehen im Bergdorf LiebesGrün immer an der ersten Stelle. Dabei haben wir gemeinsam ein neues, vorübergehendes Betriebskonzept für unser Bergdorf LiebesGrün entwickelt, dieses Konzept heißt: LiebesGrün-unplugged.“

Eine Perspektive geben

Die Idee hat sich das LiebesGrün-Team beim zuletzt beliebten Wohnmobil Dinner und bei der Möglichkeit, zum Beispiel ein öffentliches Schwimmbad oder ein große Saunalandschaft für nur eine Familie anzumieten, abgeschaut. Ralf Blümer: „Unsere einzigartigen, freistehenden Hütten, mit viel Abstand untereinander, vermieten wir ab sofort für Familien und Paare ab 8:00 Uhr morgens bis spätestens 20:00 Uhr abends, wegen des Verbotes von touristischen Übernachtungen selbstverständlich ohne Übernachtung. Aber immerhin ergibt sich so ein schöner ganzer Tag Urlaub!

Restaurant und Rezeption bleiben geschlossen

„Wir haben uns bei der Entwicklung von des neuen Angebotes selbstverständlich mit dem Ordnungsamt der Stadt Schmallenberg abgestimmt. Es ist für uns mehr als selbstverständlich, die gültigen Corona-Schutzverordnung sowie das Infektionsschutzgesetz sowie alle weiteren Verordnungen und Gesetze einzuhalten“, betont Ralf Blümer in der Mitteilung an die Presse. Und zum Schluß sagt der leidenschaftliche Hotelier und Gastronom: „Dass wir bei all den Einschränkungen und der zurzeit notwendigen Distanz nicht auf unseren persönlichen Herzblut- Service verzichten ist für uns ebenfalls selbstverständlich.“

Das Team vom Bergdorf LiebesGrün will mit dem neuen Angebot vor allem die Menschen hier im Sauerland ansprechen. „Wir freuen uns über jede Familie die zu uns kommt und einen besonderen Tag in unserem Bergdorf erleben will“, freut sich Ralf Blümer. Die großräumigen Berghütten sollen dann der Ausgangspunkt für eine Wanderung in die umliegenden Wälder, Wiesen und Felder oder in die Stadt Schmallenberg sein. Sie eignen sich aber auch besonders, unter Beachtung der Coronabedingungen, um mit der Familie die Ruhe, Weitsicht und heimelige Atmosphäre dieser Unterkünfte in vollen Zügen zu genießen.“

Was die Gäste im Bergdorf beim Angebot LiebesGrün-unplugged erwartet, das hat Ralf Blümer in einer umfangreichen Leistungs- und Hygiene-Auflistung zusammengefasst.

Leistungen von LiebesGrün-unplugged:

Morgens erwartet die Gäste ein knackfrisches und vitaminreiches Frühstück.

Diesen gesunden Start haben wir vor der Ankunft der Gäste schon in die jeweilige Hütte geliefert.

Erfrischende Getränke, hochwertige Säfte, aber auch Zutaten für Kaffee und Tee stehen ebenso bereit…

Die Gäste verbringen einen langen und entspannten Tag in Ihrer Hütte mitten in der Natur. Ein absolut sicherer Rückzugsort.

Erholung pur… genutzt werden kann die komplette Hütte, je nach gewählter Hütten-Kategorie die finnische Sauna, die Infrarotkabine, die Badewanne, die Außendusche… oder je nach Witterung der Kamin…oder die Hängematte. Bademäntel leihweise, sowie hausgemachtes Badesalz stehen ebenfalls bereit…

Am Spätnachmittag liefern unsere Köche ein leckeres 3-Gänge Menü mit Brot und Dip, auf Unverträglichkeiten geht unser Team gerne ein. Ein vegetarisches Menü ist ebenfalls möglich.

Das regionale und saisonale Slow Food Menü (als Überraschungsmenü) wird kontaktlos vor die Hüttentür gestellt. Das bedeutet die Gäste genießen Ihr Menü in Ihrer Hütte wie in einem Restaurant…

Abräumen und Spülen und das Reinigen ist selbstverständlich auch inkl. Dieses Angebot richtet sich an:

Alle, die einen kurzen Weg zu uns haben.

Paare und Familien, die sich einen Tag eine Auszeit nehmen möchten.

Berufstätige, die einen Ort zum Arbeiten benötigen (ohne Übernachtung)

Gleichzeitig öffnen wir für geschäftliche Übernachtungen (nur mit entsprechendem Nachweis)

Hygienekonzept

Es gelten alle Regeln der derzeit gültigen Corona Schutzverordnung NRW und das Infektionsschutzgesetz sowie alle weiteren Gesetze und Verordnungen.

Nur ein Haushalt pro Hütte

Vor dem Einchecken ist ein Corona Test vorzulegen der nicht älter als 24 Stunden ist.

Wir nutzen die Luca App

Aktuell werden die Hütten nur jeden zweiten Tag belegt, somit ist für ein ausreichendes Lüften gesorgt. Die maximale Auslastung ist so also auf 50% der Normalbelegung reduziert.

Innerhalb des Dorfes ist ein Mindestabstand zu den anderen Gästen von mindestens 3 Meter einzuhalten

Alle Mitarbeiter werden täglich getestet und arbeiten ebenfalls nach einem ausgeklügeltem Hygienekonzept

