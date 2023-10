Bereicherung für das Outdoor-Angebot

Vier Kommunen aus dem Kreis Soest sind jetzt offiziell Mitglied bei Sauerland-Tourismus

Lippstadt, Lippetal, Welver und Wickede (Ruhr) im Norden des Sauerlands sind jetzt offiziell Mitglied bei Sauerland-Tourismus. Insgesamt leben in diesem Gebiet rund 104.800 Einwohner auf 351 Quadratkilometern. Berge gibt es in diesen Kommunen im Kreis Soest kaum: die höchste Erhebung von Lippetal kommt auf 70 Meter, von Wickede (Ruhr) auf 140 Meter.

Geschäftsführer Jürgen Fischbach von Sauerland-Tourismus freut sich über die Entscheidung der vier Kommunen. Dadurch wird die gemeinsame Marke Sauerland weiter gestärkt.

Tagestourismus

Er sieht eine Bereicherung in verschiedenen für den Tourismus relevanten Bereichen. „Interessant sind etwa der historische Stadtkern von Lippstadt, auch das Venedig Westfalens genannt, oder die einzigartigen Lippeauen, Schloss Hovestadt in Lippetal, die Bördelandschaft in Welver oder Haus Füchten in Wickede. Viele Highlights machen diese Kommunen im Kreis Soest zu attraktiven Ausflugszielen. Das Thema Tagestourismus wird immer wichtiger. Hier haben Soest und Lippstadt mit ihren schönen Innenstädten viel zu bieten. Das gilt natürlich auch für den Bereich Gesundheit: Bad Sassendorf, Bad Westernkotten und Bad Waldliesborn sind drei beliebte Badeorte“, so Dr. Fischbach.

Radrouten

Er sieht außerdem mehr Möglichkeiten zum Fahrradfahren, speziell durch die Radrouten. „Im Land der 1.000 Berge gibt es die Lenne-, Möhne- und Ruhrtalrouten in den Tälern. Im Kreis Soest und den vier neuen Kommunen sind durch die flachere Topografie die Tourenmöglichkeiten noch weiter ausgebaut. Ich denke etwa an die Westfälische Salzroute von Werl nach Bad Westernkotten, die Wasser.Wege.Winkel Route von Möhnesee nach Lippstadt oder die Römer-Lippe-Route. Auch ist der Kreis Soest dieses Jahr als ADFC-RadReiseRegion HellwegBörde zertifiziert worden. Damit hat dieser Kreis sich zu einem absoluten Zugpferd für Tourenrad-Fans entwickelt. Die Vielfalt dera Angebote macht das ganze Sauerland sehr attraktiv für Urlauber, aus Deutschland selbst, aber auch aus Belgien und den Niederlanden. Davon bin ich überzeugt“, sagt Dr. Fischbach.

Harmonisches Miteinander

Er glaubt nicht, dass es in Zukunft Debatten zwischen den „Flachland-“ und den „Gebirgs“-Kommunen bezüglich der Marketingaktivitäten geben wird. „Das hat damit zu tun, dass der Kreis Soest bereits seit der Gründung 2004 Mitglied des Sauerland-Tourismus ist. Wir kennen uns! Und nein, wir wollen nicht weiterwachsen. Sauerland-Tourismus, das bedeutet: der Kreis Olpe, der Märkische Kreis, der Hochsauerland Kreis, der Kreis Soest und die beiden Kommunen Willingen und Diemelsee im Kreis Waldeck-Frankenberg.“