Beratung und Achtsamkeitscoaching

Daniela Heßmann bietet Workshops und Kurse an

WOLL: Was sind für Dich die schönsten Momente im alltäglichen Leben?

Das sind tatsächlich viele kleine Momente. Für mich als Mama ist es natürlich das Allerschönste auf der Welt, meine kleine Tochter lachen zu sehen oder ihr dabei zuzuschauen, wie sie jeden Tag die Welt ein kleines Stückchen mehr entdeckt. Ich liebe es aber auch, in der Natur unterwegs zu sein, ich genieße die Stille im Wald und würde auch das als schönste Momente im alltäglichen Leben bezeichnen.

WOLL: Du wohnst und lebst mit Ehemann und Tochter im Höhendorf Bracht. Was ist aus deiner Sicht an Bracht besonders?

Zum einen die wunderschöne Natur, die uns umgibt. Bracht wird von drei Bergen umschlossen und diese bieten viele tolle Wandermöglichkeiten mit sehr schönen Ausblicken. Und zum anderen die Menschen, die hier leben. Ich bin ein „Buiterling“ und als ich hierhergezogen bin, wurde ich herzlich aufgenommen und das ist nicht unbedingt selbstverständlich auf dem Dorf.

WOLL: Unter dem Titel „Hier & Jetzt“ bietest Du Beratung und Achtsamkeitscoachings an. Was darf man unter Achtsamkeitscoaching verstehen?

Achtsamkeit kann als besondere Form der Aufmerksamkeit beschrieben werden. Eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis verhilft uns zu einem bewussteren Leben, getreu dem Motto „Raus aus dem Autopiloten“. Wenn man das Gefühl hat, sich und seine Umwelt nicht mehr wahrzunehmen, oder man das Gefühl hat, nur noch zu „funktionieren“, dann kann ein Achtsamkeitscoaching genau das Richtige sein. In meinen Achtsamkeitscoachings verhelfe ich meinen Kunden und Kundinnen durch verschiedene Techniken dazu, dass die eigenen Gefühle und Bedürfnisse wieder bewusst wahrgenommen werden und sie Wege zu einer sensibleren Körperwahrnehmung finden. Nehmen wir unseren Körper, unsere Gefühle und Bedürfnisse besser wahr, können wir Stressreaktionen vorbeugen und so auch im stressigen Alltag zur Ruhe finden.

WOLL: Im Zeitalter der Digitalisierung groß geworden, bietest Du deine Beratung auch online an …

Mir ist es ein großes Anliegen, mein Angebot auch Menschen zugänglich zu machen, die nicht in unmittelbarer Nähe wohnen oder die aus zeitlichen oder familiären Gründen nicht „persönlich“ mit mir arbeiten können. Daher habe ich mich dazu entschieden, meine Beratung auch via Video anzubieten. Ich kann online mit meinen Kunden die gleichen Techniken und Tools benutzen wie in der Beratung vor Ort. Es ist also kein Nachteil, wenn man ein Onlinecoaching bucht.

WOLL: Die Sehnsucht und Suche aller Menschen nach Wohlgefühl und Zufriedenheit ist bekannt. Kannst Du unseren Leserinnen und Lesern aus Deiner Erfahrung heraus ein paar Tipps geben?

Wir alle haben ein wunderbares „Werkzeug“, um zur Ruhe zu kommen, immer dabei und das ist unser Atem. Gerade in stressigen Situationen oder einfach im Verlauf des Tages können uns gezielte Atemtechniken helfen, uns zu entspannen.

WOLL: Was ist für Dich wunderbar?

Um diese Frage zu beantworten würde ich gerne eines meiner Lieblingszitate von Ralph Waldo Emerson nehmen: „Die wahre Lebensweisheit besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.“ Und genau so ist es für mich; Vieles, was andere als alltäglich oder selbstverständlich betrachten, ist für mich wunderbar.

WOLL: Du bietest auch systemische Beratung an. Was genau bedeutet das und mit welchem Thema kommen die Menschen zu Dir?

In der systemischen Beratung betrachte ich im Hinblick auf das jeweilige Thema meiner Kunden auch immer, in welchem System, zum Beispiel der Familie oder dem Arbeitskontext, sie sich bewegen und welche Zusammenhänge zwischen dem Anliegen und dem System bestehen. Häufig resultiert unser Umgang mit „Problemen“ aus erlerntem Verhalten, welches durch die unterschiedlichen Lebenskontexte geprägt ist. Mein Fokus in der Beratung liegt immer auf den Stärken meiner Kunden. Ich sehe mich selbst in jedem Beratungsprozess als Begleiterin und unterstütze durch gezielte Fragetechniken und Methoden auf dem jeweiligen Weg zurück zu den eigenen Stärken. Dabei ist jeder Beratungsprozess so individuell wie die Menschen selbst. Es gibt nicht DAS Anliegen oder DAS „Problem“. Alles, was meine Kunden aktuell beschäftigt, seien es eine Konflikt- oder Krisensituation, Stress oder Überbelastung oder auch eine Entscheidungsfrage, darf Thema in der Beratung werden.

WOLL: Warum hast Du Dich dazu entschieden, „Hier & Jetzt – Beratung und Achtsamkeitscoaching“ zu gründen?

Mein Weg in die Selbstständigkeit ist eine absolute Herzensentscheidung gewesen, ich wollte meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen. Ich habe bereits in der Ausbildung zur Systemischen Beraterin festgestellt, wie viel Freude es mir bereitet, die verschiedensten Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen durch meine Arbeit neue Impulse mitzugeben, um zurück zu ihrer Stärke zu finden. Das Thema Achtsamkeit habe ich in meiner Elternzeit entdeckt. Im ersten Jahr mit meiner Tochter habe ich einfach festgestellt, wie wenig wir das Hier und Jetzt genießen, wir spielen beispielsweise mit unseren Kindern und sind mit dem Kopf schon beim Einkauf oder hetzen von Termin zu Termin, ohne überhaupt noch wahrzunehmen, was um uns herum geschieht. Ich fand durch verschiedene Achtsamkeitsübungen zurück zu mehr Ruhe und Bewusstsein und möchte dieses Wissen, welches ich durch eine Ausbildung zur Achtsamkeitstrainerin ausbaute, gerne an andere Menschen weitergeben.

WOLL: Du bietest im Februar einen Kurs zum Thema Achtsamkeit an, möchtest Du dazu etwas erzählen?

Am Samstag, dem 4. Februar biete ich einen Online-Workshop mit dem Titel „Im Hier und Jetzt – Dein Weg zu mehr Achtsamkeit“ an. Dabei handelt es sich um einen circa 2,5-stündigen Workshop, in dem ich den Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen Einstieg in das Thema Achtsamkeit ermöglichen möchte. Sie werden etwas über die positiven Effekte der Achtsamkeitspraxis erfahren und natürlich auch Techniken erlernen, die sich einfach in den Alltag integrieren lassen. Der Preis für den Workshop beträgt pro Person 30 Euro, anmelden können Sie sich per Mail an info@hierundjetztcoaching.de