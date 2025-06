Beliebter ITH-Hennesee-Triathlon geht in die 16. Runde

Anmeldungen noch bis zum 25. Juni 2025 möglich

Die Planungen für den 16. ITH-Hennesee-Triathlon am 28. Juni 2025 in Meschede sind in vollem Gange. Seit Monaten bereitet sich das Organisationsteam – bestehend aus Trifun Hennesee, ITH Schraubtechnik und Stadtmarketing Meschede – intensiv auf den Wettbewerb vor. Sportbegeisterte können sich noch bis zum 25. Juni für den besonderen Landschafts-Triathlon in der Mielinghauser Badebucht anmelden. Die Nachfrage ist hoch und es stehen nur noch wenige Startplätze zur Verfügung.

Rund 400 Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Der ITH-Hennesee-Triathlon ist mit seiner naturnahen Lage und der anspruchsvollen Radstrecke ein echtes Highlight im Triathlon-Kalender – und zeigt den See von seiner sportlichen Seite. Wer mitmachen möchte, sollte sich frühzeitig online anmelden. Eine Registrierung vor Ort ist nur bei freien Restplätzen möglich. Ob Anfängerin, Teamplayer, Kids oder Triathlon-Profi – das Event bietet passende Distanzen für alle Leistungsniveaus.

Alleine oder als Team sportlich durchstarten

Der ITH-Hennesee-Triathlon umfasst einen Schüler- und Jugendtriathlon sowie drei unterschiedliche Distanzen für Erwachsene. Wer nicht allein starten möchte, kann sich für den beliebten Staffelwettbewerb anmelden: Hier teilen sich drei Teammitglieder die Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen. Der Staffelwettkampf steht für Teamgeist, Zusammenhalt – und jede Menge gemeinsamer Erlebnisse.

Freundeskreise, Kolleginnen und Kollegen oder Familienmitglieder können so gemeinsam die Ziellinie erreichen – ein perfekter Einstieg in die Welt des Triathlons.

Als Streckenposten unterstützen und anfeuern

Für eine sichere Veranstaltung sorgen wie in jedem Jahr zahlreiche Streckenposten sowie die enge Zusammenarbeit mit dem DRK und der DLRG. Lisa Machula vom Stadtmarketing Meschede betont: „Unser Ziel ist ein familiärer Triathlon für alle – mit optimalen Rahmenbedingungen auch für Einsteiger und Jugendliche.“ Zur Umsetzung sucht das Team weitere freiwillige Helferinnen und Helfer, die an der Strecke unterstützen und die Athletinnen und Athleten motivieren. Wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an

stadtmarketing@meschede.de wenden.

Geänderte Radstecke & Straßensperrungen während des Sportevents

Aufgrund der Baustelle an der Hennebrücke musste die Radstrecke erneut angepasst werden. Sie führt von Mielinghausen durch Remblinghausen und über die L740 Richtung Meschede bis zur Kreuzung Löttmaringhausen. Entlang der Strecke gilt ein Parkverbot. Zudem wird die Strecke am 28. Juni von ca. 12 bis 15 Uhr zur Sicherheit aller Beteiligten vollständig für den Verkehr gesperrt.

Als Zuschauer hautnah dabei sein

Nicht nur für die Teilnehmenden wird einiges geboten – auch Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich eingeladen, die spannenden Wettkämpfe live mitzuerleben.

Jörg Brouwer von Trifun Hennesee erklärt: „Wir schaffen nicht nur für die Sportlerinnen und Sportler optimale Bedingungen – auch Gäste und Besuchende erleben den Triathlon hautnah und können lautstark anfeuern. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt.“

Das Organisationsteam freut sich auf ein sportliches Highlight mit großartiger Stimmung und vielen Emotionen.

Weitere Informationen zum 16. ITH-Hennesee-Triathlon, zur Anmeldung und Impressionen vergangener Veranstaltungen gibt es unter www.trifunhennesee.de online.

Disziplinen

Schüler- & Jugendtriathlon 200 m Schwimmen, 5 km Radfahren und 1 km Laufen

(10 – 15 Jahre) Wettkampfbesprechung: 10.00 Uhr

Start: 10.45 Uhr

Einzelstarter 1500 m Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen

in der olympischen Distanz Wettkampfbesprechung: 11.30 Uhr

Start: 12.00 Uhr

Einzelstarter 500 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen

in der Volksdistanz Wettkampfbesprechung: 12.30 Uhr

Start 13.00 Uhr

Anfänger-/Sprintdistanz 200 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen

Einzelstarter Wettkampfbesprechung: 12.30 Uhr

Start 13:05 Uhr

Staffel 500 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen

Volksdistanz Wettkampfbesprechung: 12.30 Uhr

Start 13.00 Uhr