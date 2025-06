„Beleg für die gute Arbeit, die hier geleistet wird“

Auszeichnungen für Gastgeber im Schmallenberger Sauerland

Offizielle Auszeichnungen kennzeichnen besondere Leistungen. Die vielen Preise, die die Gastgeber im Schmallenberger Sauerland in den zurückliegenden Monaten bekommen haben, sind ein Beleg für die hohe Qualität des Tourismus in der Region.

Siegel und Preise helfen Gästen, sich zu orientieren, sie kennzeichnen besondere Angebote und heben sie hervor. Sie sind Maßstäbe für Unternehmen und regen an, Leistungen kontinuierlich zu verbessern. Dahinter stehen meist hohe, selbst gesetzte Ziele und Menschen, die sie mit Überzeugung und Leidenschaft umsetzen und nachhaltig verfolgen.

Ganz oben auf der Liste der Preisträger steht das Hotel Deimann in Schmallenberg-Winkhausen, ein Aushängeschild des Schmallenberger-Sauerland-Tourismus. Das 5-Sterne- Superior Hotel rangiert regelmäßig unter den „101 besten Hotels“ in der Schweiz, Österreich, Südtirol und Deutschland. Besonders stolz sind die Betreiber auf den aktuellen 3. Platz in der Kategorie „Luxury Spa & Health Resorts“. Im Februar erhielten sie von der Allgemeine Hotel- und Gaststättenzeitung die Auszeichnung als „Hotelier des Jahres 2025“. Die Jury würdigte es als herausragendes Familienunternehmen mit Vorbildfunktion und großer Strahlkraft weit über die Region hinaus und hob unter anderem den luxuriösen Wellness- und Spabereich hervor.

Die Hofstube Deimann ist das einzige Sterne-Restaurant im Sauerland. Sie trägt seit sieben Jahren einen Michelin-Stern und wurde im Gault&Millau mit zwei roten Hauben ausgezeichnet. Ausgezeichnet im wahrsten Sinne des Wortes ist auch das Engagement für Ausbildung und Mitarbeitende. Der Falstaff Hotel Guide, ein renommiertes Ranking von Hotels in Europa, das für seine hohe Qualität und Objektivität bekannt ist, lobt das Hotel Deimann als ein ausgezeichnetes Hotel, das kontinuierlich hohe Qualität und Innovationsgeist in der kulinarischen Kreation zeigt.

Falstaff SPA Guide, Schlummer Atlas-Award als TOP50 Hotelier und mehr – die Liste der Auszeichnungen ist lang. Nicht zuletzt erhielt die Gastgeberfamilie, die seit vier Generationen das Hotel mit viel Leidenschaft, Engagement und Feingespür für die Entwicklung des Tourismus führt, mehrere Jahre in Folge das kununu Top Company Siegel für ihre herausragende Unternehmenskultur.

Der HolidayCheck Award ist eine jährliche Auszeichnung, die von der Hotelbewertungsplattform HolidayCheck an die beliebtesten Unterkünfte weltweit verliehen wird. Die Auszeichnung basiert auf Bewertungen der Urlauber selbst. Das Bergdorf Liebesgrün ist seit Jahren vorn mit dabei und erreichte 2025 Platz drei, 2024 sogar Platz zwei im bundesweiten Ranking. Das Hotel Deimann ist auch hier seit Jahren unter den Top-Hotels. Weitere Schmallenberger Gastgeber wie Romantikhotel Störmann, Landhaus Schulte-Göbel, Hotel Rimberg, Hotel zum Hallenberg und mehr erhalten im Portal Top-Bewertungen.

Der Heritage Hotels of Europe Award würdigt historische Hotels in Europa, die mit einem besonderen historischen Erbe überzeugen. In der Kategorie Gastlichkeit hat das Hotel Jagdhaus Wiese im November 2024 den 1. Platz erreicht. Das traditionsreiche Landhotel mit rund 150-jähriger Geschichte wird in fünfter Generation von der Betreiberfamilie geführt.

Hier sind Hunde nicht nur gestattet, sondern herzlich willkommen: Das Hotel Hubertushöhe in Latrop wurde zum dritten Mal in Folge als eines der 50 hundefreundlichsten Hotels in Europa mit dem hundehotel.info Award ausgezeichnet!

„Die Preise sind ein Beleg für die gute Arbeit, die hier geleistet wird und verdienen hohe Anerkennung“, ist Tourismuschefin Katja Lutter überzeugt. „Alle zusammen tragen sie dazu bei, die Wahrnehmung und das Image der Region zu stärken und zu profilieren, den Namen und die hochwertigen Angebote des Schmallenberger Sauerlands bis über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt zu machen.“