Belecker Osterfeuer am Ostersonntag an Stütings Mühle

Alte Tradition in neuem Gewand

Das Feuer selbst wird in diesem Jahr in einer eher symbolischen Größe an Stütings Mühle entzündet werden. Hintergrund ist eine strengere Handhabung feuerpolizeilicher Vorschriften durch die zuständigen Behörden angesichts der von Jahr zu Jahr schon im Frühjahr steigenden Waldbrandgefahren. Eine Anlieferung von Baum- und Strauchschnitt ist daher ab diesem Jahr leider nicht mehr möglich. Der ehemalige Feuerplatz ist bereits seit mehreren Wochen abgesperrt.



Zur Erinnerung: Erst vor wenigen Jahren griff das Belecker Osterfeuer auf der Külbe auf ein benachbartes Waldstück über, wobei nur durch das beherzte Eingreifen des Belecker Löschzuges Schlimmeres verhindert werden konnte. Und im vergangenen Jahr wurden in einigen Kommunen, z. B. in der Stadt Meschede, Osterfeuer sogar gänzlich wegen der durch Trockenheit bedingten Waldbrandgefahren abgesagt. An Stütings Mühle wird am Ostersonntag neben dem Osterfeuer in einer großen Feuerschale an einer weiteren kleineren Feuerstelle für die Kinder Stockbrot-Backen angeboten. Weitere Vorteile des neuen Standorts sind die vorhandenen sanitären Einrichtungen im Mühlengebäude sowie das bedarfsgerecht aufgebaute Zelt, das bei Regen zu größerer Wetterunabhängigkeit führt. Der JuKa ’56 wird im Übrigen in gewohnt guter Qualität kalte Getränke und heiße Würstchen anbieten.



Ansonsten ist das Programm unverändert: Belecker Kinder, nicht zuletzt die Messdienerinnen und Messdiener, tragen im Anschluss an die um 19.00 Uhr beginnende feierliche Osterandacht in der Propsteikirche St. Pankratius das Licht der Osterkerze in einem Fackelmarsch zum Osterfeuerplatz an Stütings Mühle. Kurz vor 20.00 Uhr wird das Feuer dort angezündet.

KuH-Vorsitzender Martin Mühlenschulte bedankt sich vorab bei allen Beteiligten und Unterstützern. Er erklärt: „Ich bitte um Verständnis für die leider unumgängliche Verlegung des Osterfeuerplatzes. Die Bevölkerung aus Belecke und den umliegenden Ortschaften sowie vor allem auch die Kinder sind zum Osterfeuer 2026 – erstmalig an Stütings Mühle – schon jetzt auf das Herzlichste eingeladen. Lasst uns gemeinsam das neue Konzept zu einem Erfolg machen!“



