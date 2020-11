Bekennende Sauerländer

Die Spedition A.L.S. aus Neheim-Hüsten ist ein großer Förderer des Lokalsports

Schon die Wahl des Standorts des Hauptgebäudes in Hüsten ist bei der Allgemeinen Land- und Seespedition ein klares Statement zur Region. Das repräsentative Haus befindet sich nicht irgendwo abseits in einem Gewerbegebiet, sondern mitten im Herzen des Arnsberger Stadtteils.

Die Verbundenheit des Familienunternehmens zum Sauerland ist darüber hinaus im Sport zu sehen. „Wir sind in verschiedenen Bereichen des Sports aktiv. Es ist uns wichtig, die Vereine der Region zu unterstützen“, lautet die Devise von Christoph Dahlmann, der die Spedition zusammen mit Helmut Schulte 1989 gründete, und seinem Team. Wie es sich für einen weltweit agierenden Logistikbetrieb gehört, geht das Engagement auch beim Sportsponsoring über die Hüstener Scholle hinaus. Es zeigt sich aber eine tiefe Verwurzelung in der Region. Neben dem Fußballverein SV Hüsten 09 und der Rennradmannschaft des Team Sauerlands, ist A.L.S. auch Sponsor der Volleyballdamen des RC Sorpesee.

Die Liste geht noch weiter. Die Spedition ist Mitglied im Unterstützerclub der Handballvereine TV Hemer und SG Ruhrtal, sowie bei dem DEL-Eishockeyklub der Iserlohner Roosters. A.L.S. ist nicht nur auf der Straße als Logistikspezialist Zuhause, sondern auch auf der See sowie in der Luft, und im Sport beheimatet. Jährliche Sportveranstaltungen mit großer Strahlkraft werden ebenfalls unterstützt, wie der FALKE Rothaarsteig Marathon in Schmallenberg, die Sauerländer Fußballnacht in Arnsberg, das Fußballturnier Pfiff Champion Masters in Meschede oder das Pfingstschwimmfest des SV Neptun.

Genauso breit gefächert ist das Angebot der Spedition. Von der Express- Lieferung für den Privatmann bis hin zu großen Firmenaufträgen nach Übersee ermöglicht A.L.S vielfältige Kundenwünsche. Das Motto lautet 24/7 an 365 Tagen. „Wir sind immer erreichbar. Wir organisieren Transporte von der kleinsten Palette bis hin zu Sendungen mit überdimensionalen Gütern. Unsere Kundschaft geht vom Handwerksbetrieb in der Region bis zum Global Player.“ Ein Bekenntnis zur Region ist auch der geplante Neubau des Logistiklagers im Gewerbegebiet Gut Nierhoff III in Arnsberg-Voßwinkel.

Quelle: A.L.S.

Dabei tritt A.L.S. nicht nur als Förderer des Sports auf. Der Fitness- und Gesundheitsgedanke wird im Unternehmen beispielhaft gelebt. „Wir haben einen eigenen Fitnessraum, in dem sich unsere Mitarbeiter fit halten können. Jede Woche gibt es einen Korb mit frischem Obst und wir nehmen jedes Jahr an dem Sparkassen-Firmenlauf am Möhnesee teil“, sagt Dahlmanns Tochter Christina Millentrup, die das Marketing des Familienunternehmens leitet. In Zusammenarbeit mit den Prokuristen Björn Stein und Tobias Rahmann wird sie den Betrieb in die nächste Generation führen.

Hier hat Christoph Dahlmann als Verantwortlicher frühzeitig die Weichen Richtung Zukunft gestellt. Er nennt die Gründe: „Von Speditionskollegen weiß ich, dass sich viele mit der Nachfolge schwertun, auch weil sie sich zu spät mit dem Thema befassen.“ Verantwortungsbewusstes Handeln für Mitarbeiter zeigt nicht nur in der Förderung des Sports.

Das Engagement von A.L.S. geht über den Sport hinaus. Das zeigte die Aktion Ende August unter dem Motto „238 Kilometer für den guten Zweck“. Weil in diesem Jahr vieles anders läuft als gewohnt und keine großen Wettbewerbe anstehen, fand der erste A.L.S.-Radmarathon am 29. August in Südwestfalen statt.

Dabei wurden Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe gesammelt. Die Aktion kam gut an: So unterstützen viele Freunde und Bekannte die Mitarbeiter des Unternehmens und beteiligten sich an der Fahrt. Insgesamt saßen 14 Rennradfahrer im Alter von 25 bis 70 Jahren 238 Kilometer und 2.850 Höhenmeter für den guten Zweck im Sattel. „Glücklicherweise spielte an diesem Tag das Wetter mit, sodass um sieben Uhr nach Sonnenaufgang der Startschuss am A.L.S.-Bürogebäude fallen konnte“, erklärt Christoph Dahlmann.

Es ging von Hüsten aus Richtung Möhnesee, Hirschberg, Warstein und Rüthen bis ins Paderborner Land. Ein Begleitfahrzeug verpflegte die Männer auf der langen Strecke mit Kuchen, Bananen, Äpfel und Getränken. Nach achteinhalb Stunden Fahrzeit kamen alle gemeinsam ins Ziel in Arnsberg-Hüsten. „Ein großer Dank an alle Mitfahrer, Unterstützer und Spender. Es war ein großartiger Tag“, fasst der Geschäftsführer zusammen. Durch den Marathon ist eine Spendensumme von über 4.000 Euro für die Kinder- und Jugendhospizstiftung Balthasar zusammengekommen.