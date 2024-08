Beitrag für das Kulturleben im Sauerland

Bestwiger Gisbert Kemmerling hat dem Rock im Sauerland ein Gesicht gegeben

Gisbert Kemmerling, Jahrgang 1957, darf ohne Zweifel als Rocklegende des Sauerlandes bezeichnet werden. Dabei ist er selbst kein Rockmusiker. Er liebt einfach die Rockmusik und ist ihr verfallen, wie er sagt. Gisbert Kemmerling ist heute Konzertveranstalter grandioser Rockkonzerte und -festivals und seit einigen Jahren auch als DJ für feinen Rock in kleinerer oder größerer Umgebung. Der Bestwiger kennt viele der nationalen und internationalen Rockstars persönlich und hat beste Kontakte zu vielen. Angefangen hat alles vor fast 50 Jahren, als Gisbert Kemmerling sich in der heimischen Gastronomie (damals „Zinnsoldat“ in Bestwig) etwas dazu verdiente, um Rockkonzerte zu besuchen oder sich die begehrten Platten zu kaufen. Bekannten Szenekneipen im Sauerland hat Gisbert Kemmerling seinen Stempel aufgedrückt und sie bekannt gemacht: „Kump“ und „Lokomotive“ in Brilon oder „Das Netz“ in Meschede.

Quelle: privat

Für das WOLL-Magazin Herbst 2019 für Meschede/Bestwig/Olsberg hat Gisbert Kemmerling in einem dreistündigen Interview einen tiefen Einblick in seine Motive, seine Herausforderungen, Erfolge und seine Schweißausbrüche gegeben. Seit über 40 Jahren ist der „Greatest Promotor in Germany – 1,96 Meter“ – wie er von Robbie Williams einmal vorgestellt wurde – im Geschäft. Wenn er ruft, dann kommen die ganz Großen aus der nationalen und internationalen Musikbranche ins Sauerland: Die Toten Hosen, BAP, Simple Minds, Status Quo, Die Ärzte, Peter Fox und natürlich Sir Bob Geldof.

Der große Durchbruch als Konzertveranstalter gelang ihm 1985 mit einem Coup. Er konnte Eric Burdon ins kleine Brilon-Alme locken. 1400 Leute kamen, um den britischen Rockmusiker zu sehen. Mit dem Sänger Peter Fox lockte er 2009 rund 20.000 Besucher zum Schloss Herdringen. Doch egal, wen Gisbert schon getroffen oder ins Sauerland geholt hat, eine Band zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben: „Fury in the Slaugterhouse“. Seit einem ihrer ersten Auftritte 1988 vor 37 Gästen in der „Lokomotive“ bis zum Abschlusskonzert ihrer Jubiläumstour anlässlich ihres 20-jährigen Bandbestehens in der Kur- und Konzerthalle in Olsberg. – Gisbert Kemmerling war dabei und ihn verbindet eine enge Freundschaft mit der Band aus Hannover. Für dieses Jahr stehen bei Gisbert Kemmerling das „Büren Open Air“ am 28. Juni mit der legendären US-Band TOTO und am 29. Juni mit Wincent Weiss in den Almeauen Büren, der Auftritt der Band „THE HOOTERS“ am 11. Juli in Willingen, der Auftritt der Hardrock-Band STAHLZEIT am 26. Oktober in der Konzerthalle Olsberg und der Auftritt von STOPPOK mit Band am 17. November im Kolpinghaus Brilon auf dem Programm. Erst vor wenigen Tagen hat er den Auftritt von Michael Patrick Kelly am 30. Mai vor der Attahöhle in Attendorn mit 5.000 begeisterten Fans organisiert und durchgeführt.

Kontakt/Infos: www.kemmerling-konzerte.de