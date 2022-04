Beim MEGA-Sports Mountainbike-Festival in Hagen ziehen alle an einem Strang

Sundern-Hagen – 8. April 2022: Fast das ganze Dorf ist am 23. und 24. April beim MEGA-Sports Mountainbikefestival, im von Sauerländern auch gerne als „Kuhschisshagen“ genannten Ortsteil von Sundern auf den Beinen. „Ganz so ist es nun doch nicht“, meint Sunderns Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke, bei der Vorstellung des diesjährigen Programms dieses bekannten Sauerland-Events im Sunderner Ortsteil Hagen mit aktuell 920 Einwohnern. Doch immerhin 400 Helferinnen und Helfer sind notwendig, um das große Mountainbikefestival MEGA-Sports zu organisieren und abwickeln.

Der jetzige Bürgermeister von Sundern, Klaus-Rainer Willeke stand bis zur Absage des Festivals im ersten Corona-Jahr 2020, an der Spitze der Organisatoren. Im Herbst 2020 wurde er zum Bürgermeister der Stadt Sundern gewählt. Auch 2021 konnte das Festival, ebenso wie fast alle anderen Sportereignisse im Sauerland und anderswo, nicht stattfinden. Heute stellten zwei neue, junge Gesichter, Jana Weilandt und Simon Appelhans, das Programm und den Ablauf des diesjährigen MEGA-Sports-Festival vor. „Wir sind sehr glücklich und froh, dass die beiden die Verantwortung übernommen haben“, sagt Bürgermeister Willeke. Hagens Ortsvorsitzender Klaus Tolle ergänzt: „Zusammen mit Milena Kuschke haben Jana Weilandt und Simon Appelhans schon seit Jahren die Vorbereitungen und die Organisation des Festivals auf vielfältige Weise unterstützt.“

Über die Lockerungen und die aktuelle Entwicklung froh

Für die am Samstag, 23. April stattfindenden SKS-Marathon-Rennen sind aktuell noch einige Plätze frei. Bislang liegen 1.450 Anmeldungen vor. Bis Ostersamstag soll die maximale Teilnehmerzahl von 1.600 erreicht werden. Der Start für die Marathonstrecken 55 und 100 km und die 30 km Fun-Strecke erfolgt um 9:45 Uhr auf dem SKS-Firmengelände, Rathausplatz in Sundern. Ab 12:15 Uhr treffen dann die MTB-Fahrer und -Fahrerinnen am MEGA-Sports-Center in Sundern Hagen ein. Simon Appelhans ist ebenso wie seine Orga-Kollegin Jana Weilandt froh, dass es keine Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie gibt. „Die Lockerungen haben uns in die Karten gespielt. Wir sind froh, dass wir die sonst üblichen Coronaeinschränkungen nicht anwenden müssen“, freut sich Simon Appelhans. „Lediglich bei der Startnummernausgabe auf dem SKS-Werksglände muss ein Mund-Nasenschutz getragen“, sagt Jana Weilandt beim Pressegespräch.

Sport, Fun und Action

Nach den Siegerehrungen am Samstag ab 17:30 Uhr ist noch ein wenig Zeit für die Vorbereitung auf eine die sehnsüchtig erwartete ShowTime mit Live-Musik mit der Band „Unlimeted“ und einer anschließenden SILENT-DISCO, der im Sauerland einmaligen Kopfhörer-Party.

Der Sonntag steht ganz im Blickpunkt der Schülerinnen und Schülerrennen, die um 12:00 Uhr starten. Ein Höhepunkt werden ab 13:10 Uhr die Kids-Rennen für Kinder ab Jahrgang 2014 und jünger sein. Ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie verheißt einen bunten und frohen Sonntag im Mega Action-Park. Die Erwartungen sind groß, dass das MEGA-Sports Festival 2022, nach zwei Ausfällen in den Corona-Jahren, ein erster Höhepunkt für Sport, Fun und Action im Sauerland werden.d

Alle Informationen unter https://mega-sports.de/home