Bei Spendenaktion für Hospiz St. Elisabeth in Lennestadt kamen 3.227,90 Euro zusammen

Initiator Ingo Luke bedankt sich bei allen Spendern und freut sich auf die Übergabe der WOLL-Bank an die Gewinner Thorsten und Simone Konitzer

Punkt 18:00 Uhr am Sonntag, 27. September sollte die von Ingo Luke für das Hospiz St. Elisabeth in Lennestadt organisierte Spendenaktion enden. Wer bis dahin den „letzten“ Beitrag auf das Spendenkonto überwies, war dann der glücklicher Gewinner einer von Ingo Luke selbst geschnitzten und in handwerklicher Kleinarbeit hergestellten WOLL-Bank werden. Mit Hilfe der digitalen Bankaufzeichnungen wurde der Eingang der gespendeten Geldbeträge exakt dokumentiert. Thorsten und Simone Konitzer haben mit einer Spende von 79,90 Euro, eingezahlt exakt um 18:00 Uhr auf dem Konto DE54462516300000482497, das Glück auf ihrer Seite gehabt. Sie sind die Gewinner der exklusiven WOLL-Bank. Zahlreiche Spenden gingen vor und auch noch nach 18:00 Uhr auf dem Konto ein. Darunter ist auch die insgesamt höchste Spende in Höhe von 1.091,40 Euro, die die Arbeitskolleginnen und -kollegen von Ingo Luke bei der Firma GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH gesammelt und eingezahlt haben. Unter allen 69 Spenderinnen und Spendern wurden als Dankeschön für das Mitmachen noch drei Buchpakete aus dem WOLL-Verlag im Wert von je 50,00 Euro verlost. Gewinner dieser Buchpakete sind: Martin Stork, Reimund Becker sowie Manfred und Barbara Luke. Diese drei Gewinner mögen bitte eine Mail an redaktion@woll-magazin.de mit ihrer Adresse schicken, damit das Buchpaket schnellstens zugestellt werden kann.

Zum großartigen Erfolg dieser Spendenaktion sagt der Initiator Ingo Luke: „Pflegegrad, Pflegeleistungen, Krankenhaus, Hospiz… Worte, denen ich noch bis vor einem Jahr wenig Beachtung geschenkt habe. Wie schnell diese Worte mein Leben bestimmen sollten, musste ich durch die Krebserkrankung meiner Frau Tamara erfahren. Dabei habe ich die hervorragende Arbeit des Pflegeteams des St. Elisabeth Hospizes in Lennestadt, welches Tamara vom Tag ihrer Aufnahme bis zu ihrem Tod so wundervoll gepflegt hat, erfahren dürfen. Mit der Spende von mindestens 3.227,90 Euro, vielleicht kommt ja in den kommenden Tagen noch etwas dazu, möchte ich nochmals Danke sagen und die wundervolle Arbeit des Pflegeteams für andere Patienten und deren Angehörige ein wenig unterstützen. Ich bedanke mich bei allen Spendern, die zu diesem schönen Erfolg beigetragen haben.“

In den nächsten Tagen wird Ingo Luke die WOLL-Bank an Thorsten und Simone Konitzer übergeben. WOLL wird dabei sein und berichten. Einzahlungen auf das Spendenkonto bei der Sparkasse ALK sind weiterhin noch möglich. Konto-Nummer: DE54462516300000482497.