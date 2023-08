Bei Blasmusik und Tanz – Warsteiner Musiker-Treffen

Der Countdown zur diesjährigen Warsteiner Internationalen Montgolfiade läuft, denn am 1. September starten die ersten Ballone in den Warsteiner Himmel. Auch in diesem Jahr hat das Montgolfiaden-Team wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Neben dem Familientag sowie dem Drachenclub Paderborn am ersten Wochenende bietet die Montgolfiade besonders für Musikerinnen und Musiker sowie Musikbegeisterte ein besonderes Highlight. Denn die Warsteiner Brauerei lädt erneut am 3. September zum Größten Warsteiner Musiker-Treffen ein. Bei der letzten Veranstaltung 2019 musizierten über 700 Musikerinnen und Musiker gemeinsam. In diesem Jahr wird der Massenchor wieder auf dem Startfeld fünf Stücke präsentieren, darunter auch die Klassiker „Preußens Gloria“ und „Auf der Vogelwiese“.

„Der Massenchor der Musikerinnen und Musiker ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein besonderes und einzigartiges musikalisches Live-Erlebnis und bietet für die Musikvereine und Spielmannszüge eine Chance zum Austausch und zur Geselligkeit“, berichtet Tanja Arens, Brand Activation Managerin der Warsteiner Brauerei, und sagt weiter: „Wir freuen uns auf viele Musikvereine und Spielmannszüge von nah und fern, die unser drittes Warsteiner Musiker-Treffen erst zu etwas ganz Besonderem machen“.

Interessierte Vereine können sich unter warsteiner.de/wahre-gewinner/warsteiner-musikertreffen für das größte Warsteiner Musiker-Treffen am Sonntag, den 3. September, anmelden. Zudem wird es eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen für die Teilnehmenden geben. Den genauen Programmablauf erhalten die Vereine mit der Bestätigung ihrer Anmeldung.

Die Warsteiner Internationale Montgolfiade

Die Warsteiner Internationale Montgolfiade (WIM) ist das größte jährlich stattfindende Ballonfestival Europas. Seit 1986 treffen sich Ballonfahrer aus aller Welt zu dem Großereignis im sauerländischen Warstein. Seit 1996 findet das Festival jährlich statt. Zur 30. WIM werden vom 1. bis 9. September 2023 bis zu 200 Ballonpiloten und bis zu 100.000 Zuschauer erwartet. Organisator der WIM ist die Warsteiner Internationale Montgolfiade GmbH mit dem Geschäftsführer Uwe Wendt. Titelsponsor der Veranstaltung ist die Warsteiner Brauerei.