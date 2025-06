Begegnung und Austausch beim Besuch in der französischen Partnerstadt Fruges

Gegenseitige Besuche erhalten die Freundschaft – und weil die Freundschaft zwischen Olsberg und Fruges in Frankreich sehr lebendig ist, gehören auch Besuche zwischen den beiden Partnerstädten zu den festen Terminen im Jahreskalender. Jetzt war eine Delegation aus Rat und Verwaltung der Stadt Olsberg unter der Leitung von Bürgermeister Wolfgang Fischer in Fruges zu Gast.

Begegnung und Austausch standen im Zentrum des Treffens. Die französische Gemeinde mit rund 2300 Einwohnern liegt 50 Kilometer südlich von Calais im Département Pas-de-Calais in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Montreuil und ist einer der beiden Sitze der „Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillos“, der „Gemeinschaft der Gemeinden der hohen Länder von Montreuil“. Im Rahmen des Programms nahmen die Gäste aus Olsberg auch am Kantonsfest in Hucqueliers teil, einem Nachbarort von Fruges.

Ein besonderes Geschenk gab es für Bürgermeister Wolfgang Fischer, der im Herbst nicht mehr für eine neue Amtszeit antritt. Als Dankeschön für sein jahrelanges Engagement für die Städtepartnerschaft wurde ihm eine Bildcollage überreicht, die ihn gemeinsam mit seinen Mitstreitern und Freunden, dem früheren Bürgermeister von Fruges und ehemaligen Präsidenten der Gemeinschaft der Gemeinden von Fruges, Jean-Jacques Hilmoine (†), und dem aktuellen Präsidenten der Gemeinschaft der Gemeinden der hohen Länder von Montreuil, Philippe Ducrocq, zeigt.