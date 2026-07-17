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„Beeindruckendes Engagement“: Bürgerradweg zwischen Hirschberg und Stimm-Stamm eröffnet

„Was hier ehrenamtlich geleistet wurde, ist außergewöhnlich!“, sagte Bürgermeister Maximilian Spinnrath bei der Eröffnung. Der neue Bürgerradweg verbindet nicht nur Hirschberg und den Stimm-Stamm, sondern ist auch ein touristischer Höhepunkt.

17. Juli 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Alexander Lange

6,5 Kilometer lange Strecke nach intensiver Vorbereitungszeit feierlich eröffnet

Nach einigen Monaten Bauzeit, aber insbesondere vielen vorangegangenen Terminen mit Behörden und Unternehmen, konnte am Freitagvormittag, 17. Juli, der Bürgerradweg zwischen Hirschberg und dem Stimm-Stamm eröffnet werden.

Das größte Lob richtete Maximilian Spinnrath, Bürgermeister der Stadt Warstein, an die Hauptverantwortlichen Franz Linneboden vom Vereinsring Hirschberg und Jörg Hohmann von der Bürgerstiftung Meschede, welche die Trägerschaft als gemeinnützige GmbH übernahmen: „Ihr hattet eine Idee, ein Ziel und unglaublichen Willen, das alles umzusetzen – rein ehrenamtlich. Das verdient größte Anerkennung. Menschen und Macher wie ihr, Väter dieses Bürgerradwegs, dürft stolz auf euch und das Geschaffte sein.“ Aber auch den beteiligten Behörden und Baufirmen gelte großer Dank: „Schlichtweg fantastisch, was hier entstanden ist.“

Vor allem ist der neue Bürgerradweg auch ein touristischer Höhepunkt für das Stadtgebiet Warstein. Jeroen Tepas, Leiter des Stadtmarketings: „Ich freue mich unheimlich, dass auf dem Bürgerradweg zwischen Hirschberg und dem Stimm-Stamm nun ‚Freie Fahrt‘ gilt. Ein weiterer perspektivischer Lückenschluss vom Stimm-Stamm nach Meschede würde die ideale Verbindung zwischen unserem Möhnetalradweg und dem Ruhrtalradweg schaffen. Der Radtourismus hat für unsere Region eine große Bedeutung und erlebt mit dem heutigen Tag eine deutliche Bereicherung.“

Bild von WOLL Online-Redaktion

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