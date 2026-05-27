Beate Düsterhaus leitet seit 25 Jahren gemischten Kirchenchor

Seit über 30 Jahren schlägt in Cobbenrode ein ganz besonderer Chor im Takt der Gemeinschaft. Mit viel Herz, Geschichte und großer Freude am Singen erzählt der HeartChor von seinem Weg als Kirchenchor und von dem starken Miteinander, das ihn von Beginn an auszeichnet.



Gegründet wurde der gemischte Kirchenchor St. Nikolaus im Jahr 1993. Am 1. Februar 2001 übernahm Beate Düsterhaus die musikalische Leitung. Dieses Amt übt sie bis heute aus und sie prägt den Chor nun seit 25 Jahren mit großem Engagement, fachlicher Kompetenz und persönlicher Nähe zu den Sängerinnen und Sängern.



Aktuell zählt der Chor rund 25 aktive Mitglieder. Die Altersstruktur reicht von Kindern und Jugendlichen bis zu Erwachsenen. Auch wenn Männerstimmen derzeit in der Minderheit sind, bleibt das Ziel ein gemischter Chor. Die jüngste Sängerin ist zwölf Jahre alt. Der HeartChor erfreut sich zudem eines stetigen Zulaufs aus der gesamten Region.

Gesangverein Cobbenrode

Der Name HeartChor wurde 2021 eingeführt und steht symbolisch für das, was den Chor seit seiner Gründung ausmacht: Herzlichkeit, Gemeinschaft und die gemeinsame Freude am Singen. An der Ausrichtung als Kirchenchor änderte sich dadurch nichts.



Der Chor gestaltet regelmäßig Gottesdienste mit, beteiligt sich am Spirituellen Sommer und singt bei besonderen kirchlichen sowie privaten Anlässen. Alle zwei Jahre veranstaltet der HeartChor eigene Weihnachtskonzerte. Ein besonderer Höhepunkt im vergangenen Jahr war das Adventskonzert am 29. November 2025 gemeinsam mit dem Siegener Blasorchester 1926 e.V. Das Konzert stellte für den Chor eine neue Erfahrung dar und war ein voller Erfolg – die Zuschauer zeigten sich begeistert und dankten mit langanhaltendem Applaus.



Die Proben finden mittwochs ab 19 Uhr im Haus der Begegnung in Cobbenrode neben der Feuerwehr statt. Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit herzlich willkommen. Chormitglied Claudia Schulte beschreibt die Chorleiterin mit einem Augenzwinkern: „Unsere Dirigentin ist mit viel Herz bei der Sache. Sie fördert und fordert uns – und behält dabei immer die Freude am gemeinsamen Singen im Blick.“