Beatabend 2026 – DIE Rockparty im Sauerland!

Monsun aus Lennestadt

Am 10. Januar 2026 findet im Kurhaus Bad Fredeburg wieder der traditionelle Beatabend statt. Das Rockevent des Jahres bietet erneut ein abwechslungsreiches Live- Programm und richtet sich an alle Liebhaber rockorientierter Musik.

Den Auftakt macht die Band Monsun aus Lennestadt. Die Gruppe ist bereits seit zwanzig Jahren aktiv und präsentiert einen Querschnitt aus den letzten vier Dekaden Rockgeschichte – authentisch, handgemacht und mit Herz.

Im Anschluss folgt die fränkischen Band Audio Gun, die bereits im vergangenen Jahr für Begeisterungsstürme auf dem Beatabend sorgte. Die Formation um Sängerin Lara und die Sänger Peter und Case lädt zu ihrer explosiven Hard’n’Heavy-Reise, bei der musikalische Perfektion auf eine Bühnenshow der Extraklasse trifft.

18 Jahre Jahre Entritt frei

In diesem Jahr wartet eine ganz besondere Überraschung auf junge Erwachsene: Alle Besucherinnen und Besucher, die am Veranstaltungstag 18 Jahre alt sind, erhalten freien Eintritt! Mit dieser Aktion möchte der Verein den frisch Volljährigen herzlich gratulieren und sie gebührend willkommen heißen. „18 zu werden ist ein bedeutender Schritt im Leben – und was könnte besser passen, als diesen Meilenstein mit einer ordentlichen Portion Rockmusik zu feiern?“, sagt Frank Knoche, 1. Vorsitzender des Vereins. „Wir freuen uns, den jungen Erwachsenen ein unvergessliches Erlebnis zu schenken.“ Der kostenlose Eintritt erfolgt gegen Vorlage des Personalausweises an der Abendkasse.

Karten und Eintritt

Einlass ist um 19:30 Uhr, Eintritt ab 18 Jahren, VVK: 13 EUR, AK: 16 EUR

Vorverkauf: Volksbank Sauerland eG (Beratungszentrum Schmallenberg und Filiale Bad Fredeburg), bei

Guntermanns Stuben und Allianz Generalvertretung Funk in Bad Fredeburg und im Systemhaus IT58 in

Erndtebrück.

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit die Karten online über die Homepage oder Eventim zu ordern.

www.powerofrock.de

www.audio-gun.de

www.monsun-rockt.de