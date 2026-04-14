BC Eslohe – Mehr als nur Fußball

30 Jahre Handballabteilung und Neuaufbau der Handball-Jugend

Der BC Eslohe ist bekannt für seine Fußballmannschaften. Die erste Mannschaft der Herren spielt in der Bezirksliga, auch Bundesliga des Sauerlandes genannt. Doch wussten Sie, dass es seit 30 Jahren auch eine Handballabteilung gibt?

Schauen wir kurz in die Geschichte der Handballspielerinnen und -spieler: Bereits Mitte der 1970er Jahre gründete sich beim FC Cobbenrode eine Damen-Handballmannschaft, die 1992 im neu gegründeten SV Eslohe aufging. Bereits hier spielten die ersten Kinder und Jugendlichen in eigenen Mannschaften. Im September 1996 schloss sich der SV Eslohe dem BC Eslohe an. Der Erfolg setzte sich kontinuierlich fort. Die Herrenmannschaft schaffte in der Saison 2018/2019 unter Spielertrainer Thomas Ludemann den Aufstieg in die Kreisliga des Handball-Kreises Iserlohn-Arnsberg.

Von Anfang an hatte die Jugendarbeit eine sehr hohe Priorität. Doch durch die Corona-Pandemie und den Lockdown kam dieser Teil weitestgehend zum Erliegen. Die Arbeit vieler Trainerinnen und Trainer sollte jedoch im Jahr 2024 wieder Früchte tragen. An zwei Tagen im März folgten zahlreiche Kinder dem Aufruf zu einem Schnuppertraining. Seitdem trainieren über 60 Kinder in drei Trainingsgruppen von den Minis/F-Jugend bis zur D/C-Jugend. Mädchen und Jungen spielen und trainieren in allen Jahrgängen gemeinsam.

Neue Talente im Aufwind

Die gemischte D-Jugend hat in der Sommer- und Winterrunde 2025/26 eine enorme Entwicklung gemacht. „Man sieht, wie sich die Kinder immer mehr trauen und auch manche Tricks beim Werfen versuchen“, freuen sich die Trainerinnen Nina Mathweis und Lioba Vollmer. Gemeinsames „Rudel-Gucken“ mit der Damenmannschaft eines Spiels der sehr erfolgreichen deutschen Männer bei der Handball-EM hat das Spielverständnis und die Begeisterung bei den Kindern noch gesteigert.

Für die kommende Sommerrunde sind drei Jugendmannschaften für den Spielbetrieb gemeldet: eine gemischte E-Jugend, eine weibliche D-Jugend und eine männliche C-Jugend. Die F-Jugend nimmt an Mini-Spielfesten teil. Die 22 Kinder und Jugendlichen der D/C-Jugend freuen sich trotz der hohen Spielerstärke immer über neue Mitstreiter, denn „Handball ist ein toller Teamsport!“, sind sich kleine und große Spielerinnen und Spieler einig.

Das Trainerinnen-Team wird von vielen Seiten unterstützt. So helfen z.B. aktive und ehemalige Spielerinnen und Spieler sowie Eltern bei Spielen. Durch Sponsoren können Trikots, Trainingsanzüge und -ausrüstung angeschafft werden. Die Gemeinde Eslohe stellt die Sporthallen am Schulzentrum für den Trainings- und Spielbetrieb zur Verfügung.

Die Damenmannschaft mit ihren mehr als 20 Spielerinnen im Alter von 16 bis Ü40 ist eine feste Größe der Kreisliga-Ost im Handballkreis Iserlohn-Arnsberg. Trainerin hier ist Melanie von Weichs. Sie führt die Frauen in die mittlerweile 30. Saison im Trikot des BC Eslohe.

Aktuelle Fakten (Stand 01.01.2026):

BC Eslohe, Abteilung Handball

Mitglieder: 137

Spielstätte: Westenfeldhalle Eslohe

Trainerteam:

D&C-Jugend (m/w): Nina Mathweis und Lioba Vollmer

E&F-Jugend (m/w): Nina Mathweis, Melanie von Weichs

Minis (m/w): Melanie von Weichs

Damen: Melanie von Weichs



Trainingszeiten und weitere Infos auf www.bc-eslohe-handball.de