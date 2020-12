Bayrische Top-Oktoberfestband die Münchner Zwietracht kommt nach Sundern-Hachen

Dem Organisationsteam um den Freundeskreis LaVie aus Balve und Sundern, ist es gelungen, die Bayrische No. 1 Oktoberfestband die Münchner Zwietracht dazu zu verpflichten, ins Sauerland zu kommen. Am Samstag den 10. April 2021 heißt es im „Pülleken Tempel“ in der Schützenhalle in Hachen: O`zapft is. Seit 28 Jahren ist die Band auf den Oktoberfesten auf der ganzen Welt musikalisch unterwegs. Die Musiker um Bandleader Wolfgang Köbele am Bass, Heinz Fuhrmann an der Trompete, Andi Häckel am Keyboard und Akkordeon, Neugitarrist und Sänger Jean Carlos Chiminelli, Peter „Pete“ Lautenschlager am Schlagzeug, sowie Frontsänger Chris Furtner, stehen für Power, Party, Unterhaltung und jede Menge gute Laune. Ob es vor 6.000 geladenen Gästen im Venetian Resort-Hotel in Las Vegas oder auf Tourneen mit Patrick Lindner, Karl Moik und einigen TV-Produktionen, kommt die Band nun zur „Frühlings-Gala“ ins Sauerland.







Seit 2015 spielt die Band jetzt schon im damals neu gestalteten Marstall – Zelt auf der Wiesn in München. Am 10. April ist also alles auf einen tollen musikalischen Abend in Hachen ausgerichtet. Die Band bringt ein mehrstündiges Power-Programm mit ins Sauerland. Der Vorverkauf für die „Frühlingsgala“, für die Sunderns Bürgermeister Klaus Rainer Willeke die Schirmherrschaft übernommen hat, startet am 15.12.2020 erst einmal coronabedingt nur über die eigens eingerichtete Kartenreservierungsadresse : Zwietracht-gala21.de@web.de, sowie unter der Tickethotline: 015110454948.

Beim offiziellen Fassanstich wird der Bürgermeister von beiden Sunderaner Pastören Martin Vogt und Stefan Siebert sowie der Hachener Ortsvorsteherin, Claudia Hachenei, tatkräftig unterstützt. Im Vorverkauf gibt es die coronabedingt limitierten Karten, für die bayrische „Galanacht“, für 15,-€. An der Abendkasse kosten die Karten dann 20,-€. Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, das alle Gäste gerne im bayrischen Outfit erscheinen dürfen. Einlass in den „Pülleken Tempel“ ist ab 18 Uhr . Beginn der „Gala“ ist pünktlich um 19.30 Uhr. Der gesamte Reinerlös geht an die Vereine und Institutionen, Seelenbeben e.V. in Winterberg, den Freundeskreis La Vie, sowie an das Kinderhospiz Balthasar in Olpe. Jetzt hoffen die Veranstalter auf die Zeit nach Corona und auf eine tolle Frühlingsgala in der Halle in Hachen. Natürlich halten wir alle Fans der bayrischen Musik und Lebensfreude coronabedingt in Abstimmung mit dem Ordnungsamt immer aktuell auf dem neusten Stand. Zunächst geht auch „nur“ die Kartenanzahl in den Vorverkauf, die vom Ordnungsamt und dem damit verbundenen Hygienekonzept der Veranstalter, bewilligt sind.