Wald erleben im Arnsberger Wald

Borkenkäferschäden als Chance – zumindest, um das Netz des Lebens im Wald zu verstehen – bietet der neue Familienwanderweg Baumvielfaltpfad im Arnsberger Wald oberhalb von Neheim-Hüsten. Der bequeme Rundkurs mit vier Kilometern Länge startet am Wanderparkplatz Lattenberg und bietet aufschlussreiche Einblicke voller Naturerlebnisse für Groß und Klein.

Eine Gruppe begeisterter „Waldenthusiasten“, die Südwestfalen Ranger Oliver Szodruch, Maximilian Bertram und Roland Sadlowski sowie die Waldpädagogin Lydia Böhm vom waldpädagogischen Büro des Regionalforstamtes Oberes Sauerland, haben den Baumvielfaltpfad gemeinsam konzipiert. Umgesetzt werden konnte er mit Unterstützung der WEPA-Stiftung. Deren Vorstandsvorsitzender Ingmar Lohmann ist von dem Projekt begeistert: „Vielfalt erzeugt resiliente Landschaften – unterschiedliche Baumarten in verschiedenen Altersstufen bieten die besten Voraussetzungen für eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt. So können Störungen, verursacht etwa durch Wetterextreme und Schadinsekten, besser ausgeglichen werden als in artenarmen Ökosystemen. Dies zeigt der Baumvielfaltspfad ideal auf.“

Olaf Ikenmeyer, Forstamtsleiter des Regionalforstamtes Arnsberg, freut sich über den neuen Weg: „Als die WEPA-Stiftung mit der Idee an das Forstamt herangetreten ist, aus privaten Mitteln ein öffentlich zugängliches Umweltbildungsangebot aufzubauen, haben wir das gern im landeseigenen Wald möglich gemacht.“ Schautafeln entlang des Weges, die in Zusammenarbeit mit der Kindersachbuchreihe „Was ist Was“ konzipiert wurden, bieten Infos und Aufgaben, anhand derer Besucher spielerisch mehr über den Wald und seine Bewohner erfahren können.

Für den Ranger Roland Sadlowski drückt ein Zitat des Sioux- Häuptlings Sitting Bull aus dem Jahr 1854 mit erschreckender Aktualität aus, was der Pfad vermitteln möchte: „Wir sind ein Teil der Erde und sie ist ein Teil von uns. Was immer der Erde zustößt, stößt auch den Söhnen der Erde zu. Der Mensch knüpft nicht das Netz des Lebens, er ist nur ein Knoten darin. Was immer er dem Netz zufügt, fügt er sich selber zu.“ Neben dem Baumvielfaltspfad wird auch ein „Forest Lab“, ein außerschulischer Lernort für Schulklassen und Kindergärten, am nahegelegenen Waldgasthof Schürmann entstehen.

Führungen auf dem Baumvielfaltpfad können über die Ranger Südwestfalen und die Waldpädagogen des Regionalforstamtes gebucht werden. Alle Infos und Kontakte sind auf www.umweltbildung-suedwestfalen.de zu finden.