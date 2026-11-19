Der Traum vom eigenen Haus beginnt lange vor dem ersten Spatenstich. Neben der Suche nach einem passenden Grundstück oder einer geeigneten Immobilie stellt sich die Frage, wie sich das Vorhaben finanzieren lässt.

Eine Baufinanzierung sollte nicht allein danach beurteilt werden, welche monatliche Belastung machbar erscheint. Entscheidend ist eine realistische Gesamtrechnung, die die Kaufnebenkosten, das Eigenkapital, die laufenden Ausgaben sowie mögliche Veränderungen der persönlichen Situation berücksichtigt. In unserem Beitrag beschreiben wir, worauf es bei der Planung einer Baufinanzierung ankommt und welche Kostenfaktoren unbedingt berücksichtigt werden sollten.

Veränderungen bei Immobilien- und Baupreisen berücksichtigen

Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, warum aktuelle Marktinformationen bei der Planung eines Eigenheims eine bedeutende Rolle spielen. Laut dem Statistischen Bundesamt stiegen die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland 2025 im Jahresdurchschnitt um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit verzeichnete der Häuserpreisindex erstmals seit 2022 wieder einen Anstieg im Jahresdurchschnitt. Auch im Neubausektor waren erneut Preissteigerungen zu beobachten.

Bei Baufinanzierungen sollte bedacht werden, dass sich die Preise für Immobilien und Baumaterialien im Laufe der Zeit erheblich verändern können. Auch gestiegene Kosten für Bauleistungen können die Gesamtkosten eines Bauprojekts erhöhen. Dazu zählen unter anderem:

Rohbauarbeiten

Dachdeckerarbeiten

Elektroinstallationen

Sanitär- und Heizungsarbeiten

Fenster- und Türenbau

Maler- und Bodenarbeiten

Auch die Grundstückspreise sind in den zurückliegenden Jahrzehnten erheblich gestiegen. Gleiches gilt für die Erschließungskosten. Konnte noch vor 10 bis 15 Jahren ein durchschnittliches Grundstück für unter 10.000 Euro erschlossen werden, liegen die Kosten heute oft deutlich oberhalb der 20.000-Euro-Schwelle. Dadurch wird ein größerer finanzieller Spielraum erforderlich, da die Erschließungskosten einen erheblichen Teil des Gesamtbudgets ausmachen können.

Bei Bestandsimmobilien gehört die Nachfrage zu den wichtigsten Faktoren der Preisentwicklung. Wie sich die Nachfrage entwickelt, ist oft schwer vorherzusagen. Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass das Interesse an städtischen Immobilien ungebrochen ist. Dass die Nachfrage nach Objekten in guter Stadtlage in den kommenden Jahren und Jahrzehnten nachlässt, ist vor dem Hintergrund der begrenzten Verfügbarkeit attraktiver Grundstücke und Wohnlagen unwahrscheinlich.

Gerade im Sauerland hängt die passende Baufinanzierung stark vom konkreten Standort ab. Zwischen kleineren Städten, Gemeinden und ländlich geprägten Regionen können sich die Preise für Grundstücke und Immobilien ebenso unterscheiden wie die Kosten für Erschließung, Modernisierung und Mobilität. Wer im Sauerland ein Eigenheim plant, sollte deshalb nicht nur den Kaufpreis betrachten, sondern die gesamte Wohn- und Finanzsituation am jeweiligen Standort berücksichtigen.

Die Gesamtkosten im Blick behalten

Bei der Planung einer Immobilienfinanzierung ist der Kaufpreis lediglich ein Teil der tatsächlichen Ausgaben. Weitere Kostenfaktoren sind unter anderem die Grunderwerbsteuer, die Notar- und Grundbuchkosten sowie gegebenenfalls die Maklerprovision. Wird ein Neubau realisiert, müssen außerdem Kosten für Grundstück, Erschließung, Genehmigungen und weitere Arbeiten berücksichtigt werden. Wie hoch die einzelnen Nebenkosten ausfallen, hängt vom Vorhaben und nicht zuletzt vom Standort ab. Deshalb sollte vor der Finanzierungsplanung möglichst klar sein, welche Immobilie oder welches Grundstück infrage kommt.

In die Kalkulation gehört außerdem ein finanzieller Puffer. Bei einem Bauvorhaben können sich einzelne Kostenpositionen verändern, während bei einer Bestandsimmobilie Renovierungsmaßnahmen oder energetisch bedingte Veränderungen erforderlich sein können. Es ist außerdem sinnvoll, mögliche Veränderungen wie einen Jobwechsel oder steigende Lebenshaltungskosten einzuplanen.

Im Sauerland sollten außerdem regionale Besonderheiten in die Kalkulation einfließen. Bei Grundstücken außerhalb größerer Orte können zwar niedrigere Kaufpreise möglich sein, gleichzeitig können längere Wege zur Arbeitsstätte, eine höhere Abhängigkeit vom Auto oder zusätzliche Kosten für die Erschließung entstehen. Auch die Entfernung zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und medizinischen Einrichtungen kann die langfristigen Wohnkosten beeinflussen. Eine günstige Immobilie ist daher nicht automatisch die kostengünstigste Lösung.

Die Baufinanzierung langfristig planen

Gerade im ländlich geprägten Sauerland gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, den Wunsch nach Wohneigentum umzusetzen. Neben dem Neubau auf einem eigenen Grundstück kommen auch Bestandsimmobilien, ehemalige landwirtschaftliche Gebäude oder sanierungsbedürftige Häuser infrage. Diese Objekte können beim Kaufpreis attraktiv sein, erfordern aber häufig zusätzliche Rücklagen für Modernisierung, energetische Sanierung und Instandhaltung.

Auch die Wahl des konkreten Standorts sollte in die Finanzierungsplanung einbezogen werden. Während Immobilien in zentralen Lagen kleinerer Städte häufig eine bessere Infrastruktur bieten, können Grundstücke in ländlicheren Gemeinden mehr Wohnfläche und größere Grundstücke ermöglichen. Dafür müssen möglicherweise höhere Mobilitätskosten oder längere Pendelzeiten berücksichtigt werden. Für eine seriöse Planung einer Baufinanzierung fürs Eigenheim sollten die individuellen finanziellen Voraussetzungen berücksichtigt werden. Dazu gehören unter anderem regelmäßige Einnahmen, bestehende Verpflichtungen und die zu erwartenden Gesamtkosten des Immobilienprojekts.

Ein typischer Fehler beim Immobilienkauf besteht darin, die Baukosten zu knapp zu kalkulieren. Beispielsweise kann eine Steigerung der Baukosten für zusätzliche finanzielle Belastungen sorgen. Wenn die Wetterbedingungen ungünstig sind, verlängert sich häufig die Bauphase. Auch dies kann zu höheren Kosten führen. Schon manches Bauprojekt ist gescheitert, weil die finanziellen Reserven für unerwartete Mehrkosten fehlten.

Eigenkapital, Wohnwünsche und Standort zusammenbringen

Die Höhe des vorhandenen Eigenkapitals ist für die Finanzierungsplanung von entscheidender Bedeutung. Neben den eigenen Ersparnissen können unter bestimmten Voraussetzungen auch weitere liquide oder verwertbare Vermögenswerte zum Eigenkapital zählen. Käufer sollten aber keinesfalls sämtliche Rücklagen für den Immobilienkauf verwenden. Es sollte immer ein Notgroschen verfügbar bleiben.

Daneben spielt die Wahl der Immobilie eine zentrale Rolle. Ein großes Haus mit üppiger Ausstattung kann zwar den persönlichen Wohnwünschen entsprechen, verursacht aber deutlich höhere Anschaffungskosten. Auch die laufenden Ausgaben für Instandhaltung, Energie und Versicherungen können bei derartigen Objekten deutlich höher ausfallen.

Gerade im ländlich geprägten Sauerland gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, den Wunsch nach Wohneigentum umzusetzen. Im Beitrag „Wie wohnt man im Sauerland?“ beschreibt das WOLL-Magazin, wie sich moderne und traditionelle Wohnformen miteinander verbinden lassen.

Fazit: Die Finanzierung beginnt mit einer realistischen Planung

Der Kauf oder Bau eines Eigenheims erfordert eine sorgfältige Planung. Entsprechend sollte auch die Finanzierung langfristig geplant werden. Eine seriöse Planung beginnt mit der vollständigen Erfassung aller Kosten und berücksichtigt neben dem Kaufpreis auch Faktoren wie Nebenkosten und zukünftige Ausgaben.

Das Eigenkapital kann den finanziellen Spielraum beeinflussen, sollte aber nie vollständig aufgebraucht werden. Ebenso wichtig ist, dass die monatliche Belastung auch bei unerwarteten Veränderungen der Lebensumstände tragbar bleibt. Für Kaufinteressenten lohnt es sich, verschiedene Szenarien unter unterschiedlichen persönlichen Rahmenbedingungen realistisch durchzurechnen und die aktuellen Entwicklungen bei Immobilien- und Baupreisen sowie die eigenen finanziellen Möglichkeiten regelmäßig im Blick zu behalten. Wer im Sauerland ein Eigenheim kaufen oder bauen möchte, sollte deshalb neben den eigenen Wohnwünschen auch die Besonderheiten des jeweiligen Standorts berücksichtigen. Eine realistische Finanzierung schafft die Grundlage dafür, dass der Traum vom Eigenheim langfristig zu den persönlichen Lebensumständen und zum gewählten Wohnort passt.