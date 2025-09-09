Bauen für die Zukunft

Wie das Baugewerbe Schmallenberg prägt

In Schmallenberg wird gebaut. Seit jeher. Mal still im Hintergrund, mal sichtbar und laut – aber immer substanziell. Denn das Baugewerbe ist hier nicht nur ein Wirtschaftszweig, sondern eine Heimatkraft. Es formt Straßen, gestaltet Lebensräume und sichert Arbeitsplätze. Und es sorgt dafür, dass Verbindungen entstehen – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.

Von Fleckenberg nach Jagdhaus: Mehr als nur Asphalt

Aktuell zeigt das eindrucksvoll die Straßenerneuerung von Fleckenberg nach Jagdhaus. Die Strecke durch die waldreiche Höhenlage des Rothaargebirges ist nicht nur ein Verkehrsweg, sondern ein Stück Identität für viele. Ausgeführt wird das Projekt von einem echten Lokalmatador: der Franz Trippe GmbH, einem von mehreren Tief- und Straßenbauunternehmen in Schmallenberg.



„Wir bauen nicht einfach Straßen – wir schaffen Verbindungen.“

– Stefan Trippe, Geschäftsführer Franz Trippe GmbH



Ein Handwerk mit Haltung

Gegründet in den 70er Jahren hat sich die Franz Trippe GmbH zu einem festen Baustein in der regionalen Bauwirtschaft entwickelt. Heute arbeiten über 115 Menschen im Unternehmen – viele davon langjährig, viele mit familiären Wurzeln in Schmallenberg.



„Wir verstehen uns als Partner der Stadt – und als Teil der Lösung für die Herausforderungen der Zukunft.“

Johannes Trippe, Prokurist und Bürgermeisterkandidat 2025

Ein Netzwerk aus Baukraft

Doch das Baugewerbe in Schmallenberg ist weit mehr als eine Firma. Namen wie FELDHAUS, KNOCHE oder KÖNIG stehen für Qualität im Straßenbau, Tiefbau und Erdbau. Ergänzt wird das durch eine beachtliche Zahl an Hochbauunternehmen, die Wohn- und Gewerbebauten ebenso stemmen wie touristische Infrastruktur.



Das Baunebengewerbe: Schmallenbergs stille Stärke

Und dann ist da noch die breite Schicht der Baunebengewerke: Maler, Elektriker, Fliesenleger, Fensterbauer, Zimmerer, Dachdecker – ein Netzwerk von Handwerkern, das wie Zahnräder ineinandergreift. Viele Betriebe sind seit Generationen vor Ort, bilden aus, modernisieren und investieren.

Bauen als Verantwortung

Das Baugewerbe in Schmallenberg steht nicht nur für sichtbare Projekte, sondern auch für soziale Stabilität. Unternehmen engagieren sich im Vereinsleben, stellen Auszubildende ein, helfen bei ehrenamtlichen Projekten.



„Für uns ist klar: Wir wollen nicht nur verdienen, wir wollen mitgestalten.“

Stefan Trippe

Aus dem Boden – für die Zukunft

Die Baubranche wird auch in Schmallenberg vor neue Aufgaben gestellt: Klimaanpassung, Digitalisierung, Fachkräftemangel. Aber sie ist bereit. Viele Betriebe setzen auf energieeffizientes Bauen, moderne Maschinen, Drohnentechnologie oder nachhaltige Materialien.



„Man muss wissen, wie man Projekte wirklich ins Rollen bringt – im Bau wie in der Politik.“

Johannes Trippe

Wer bauen kann, kann Zukunft

Die Straße nach Jagdhaus ist nur ein Beispiel dafür, wie viel aus Schmallenberg selbst heraus entsteht. Mit dem Baugewerbe verfügt die Stadt über ein Fundament, auf dem sich gut planen lässt. Wirtschaftlich, gesellschaftlich – und im besten Sinne menschlich.



„Wir arbeiten da, wo andere erst später spazieren gehen.“

Stefan Trippe

