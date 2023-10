Baubranche im Sauerland – wichtige Infos zu den aktuellen Entwicklungen

Beim Sauerland denken die meisten von uns an eine von dichten Wäldern, klaren Gewässern und weiten Grünlandschaften geprägte Region. Diese Vorstellung ist berechtigt und der Hauptgrund dafür, dass das Sauerland eine beliebte Destination für ausländische und einheimische Touristen darstellt. Was viele nicht wissen: Das Sauerland ist auch ein wichtiger Standort für die Baubranche. Daher möchten wir einen Blick auf die aktuelle Entwicklung werfe

Infrastruktur im Sauerland wird zunehmend modernisiert

Wie in anderen Regionen Deutschlands wird die Infrastruktur im Sauerland immer moderner. Dabei geht es vor allem darum, die Wachstumspotenziale als Wirtschaftsstandort auszuschöpfen. Die Potenziale sind dank des gesunden Wirtschaftsmix und der zahlreichen Universitätsstandorte weit größer als den meisten bewusst ist. Um die Region besser zu erschließen, werden regelmäßig neue Brücken, Straßen und Verkehrswege gebaut. Dabei kommen sowohl bewährte Bautechniken als auch moderne Materialien wie Beton Cire zum Einsatz. Der Mikrozement ist ästhetisch, langlebig, nachhaltig, pflegeleicht und vielseitig. Damit stellt er eine Alternative zu traditionellen Baumaterialien dar.

Innovative Technologien revolutionieren auch die Baubranche

Inzwischen gibt es eigentlich keine Branche mehr, die nicht auf irgendeine Weise durch den digitalen Fortschritt geprägt wird. Selbst in der Bauindustrie kommen digitale Technologien wie Building Information Modeling (BIM) zum Einsatz. BIM dient der Planung und Verwaltung von Bauprojekten. Die Technologie basiert sowohl auf Datentechnologie als auch 3D-Modellierung, wodurch sie Bauherren eine ganzheitliche Vorgehensweise ermöglicht. Weitere vielversprechende Ansätze sind Extended Reality, mobile Apps und Telematik-Technologien.

Mangel nach Fachkräften stellt die Baubranche vor eine große Herausforderung

Es ist kein Geheimnis, dass Deutschland mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen hat. Tatsächlich sind fast alle Regionen des Landes betroffen, darunter auch das Sauerland. Selbst der Baubranche fehlt es an qualifizierten Arbeitskräften. Um diesem Problem entgegenzuwirken, gibt es immer mehr Unternehmen, die gezielt in die Ausbildung junger Fachkräfte investieren.

Nachfrage nach nachhaltigen Bauprojekten höher denn je

Das Umweltbewusstsein der Bürger ist auch im Sauerland gestiegen, was sich unter anderem an der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Bauprojekten zeigt. Um solche Projekte zu realisieren, braucht es selbstverständlich auch nachhaltige Materialien. Ein solches Material ist Mikrozement BodenTRIK. Da das Material im Regelfall in dünnen Schichten aufgetragen wird, äußert es sich durch einen geringen Ressourcenverbrauch. Ferner werden bei der Herstellung nur geringe Emissionen ausgestoßen, das Material ist lange haltbar und die Menge an Abfall fällt oft deutlich geringer aus.

Viele neue Bauprojekte in Tourismusregionen wie Medebach, Schmallenberg und Winterberg

Eine wichtige Frage ist, wo denn eigentlich die meisten neuen Gebäude entstehen. An dieser Stelle gilt es vor allem Tourismusregionen wie Medebach, Schmallenberg und Winterberg zu nennen. Diese als Outdoor-Paradiese bekannten Orte sind für ihre wunderschöne Natur bekannt und von zentraler Bedeutung für den Tourismus im Sauerland. Allerdings müssen die Massen an Touristen irgendwie bewältigt werden. Zudem geht es auch darum, ein immer besseres Angebot bereitzustellen. Infolgedessen hängen viele der neuen Bauprojekte mit der Tourismusindustrie zusammen, darunter Ferienwohnungen, Freizeiteinrichtungen und Hotels. Diese Maßnahmen könnten auf kurz oder lang dazu beitragen, dass noch mehr Touristen in das Sauerland kommen.