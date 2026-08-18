Batnight im Sauerländer Besucherbergwerk: Alles dreht sich um Fledermäuse

Gemeinsam lernen wir am Infostand des Verein NaturRanger etwas zu verschiedenen Arten, ihrer Lebensweise und dem Lebensraum dieser flinken Jäger der Nacht. Und vor allem, warum der Schutz dieser gefährdeten Tiere so wichtig ist. Fledermäuse gibt es rund ums Bergwerk reichlich: Im Grubenfeld Ramsbeck nutzen die Tiere auch alte Tagesöffnungen als Quartiere.

Am Sonntag, 30. August, wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Bergbaumuseum noch viel mehr geboten: Der Platz vor dem Museumseingang verwandelt sich zu einer Malfläche – und jeder darf dort unter Anleitung mit Kreide eigene Kunstwerke zum Thema erschaffen. Im Museum können die Besucherinnen und Besucher mit dem neuen Fledermaus-Quiz per Handy-App die Dauerausstellung erkunden. Am Basteltisch werden dieses Jahr Fledermaus-Masken hergestellt und die Gesichter der kleinen Gäste beim Kinderschminken verziert. Selfies am Foto-Spot sind im Anschluss ausdrücklich erwünscht.

Der Fledermaustag im Sauerländer Besucherbergwerk beginnt um 10 Uhr und dauert bis etwa 16 Uhr. Neben dem üblichen Museumseintritt fallen keine weiteren Kosten an.