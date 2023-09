Basketball im Sauerland mit Iserlohn in der 2. Bundesliga

Die neue Saison der BARMER 2.Basketball Bundesliga steht kurz bevor und ab JETZT sind die Tickets der ersten Hauptrundenspiele im freien Verkauf verfügbar! Nun können sich die Fans ihre Eintrittskarten zu den Heimspielen in der Matthias-Grothe-Halle sichern und sich auf eine spannende Saison mit einem unterhaltsamen Kangaroos-Team freuen.

Drei Knaller-Heimspiele

Direkt zum Saisonstart erwarten die Waldstädter drei Knaller-Heimspiele kurz hintereinander und dazu haben sie ein unschlagbares Paket, das Weltmeister-Bundle, vorbereitet! Bereits am ersten Spieltag empfangen die Kangaroos den letztjährigen Tabellenzweiten BSW Sixers in der Matthias-Grothe-Halle, ein anspruchsvoller Gegner, der definitiv ein spannendes Duell zum Auftakt verspricht. Nach einigen Duellen mit ProA-Teams in der Vorbereitung ist es der erste echte Gradmesser für das neu formierte Shirvan-Team.

Schon drei Tage später steht der zweite Heimspieltag an, in dieser Saison an einem ungewohnten Dienstag. Die Iserlohner empfangen am Tag der Deutschen Einheit die Aufsteiger der Seawolves Academy aus Rostock. Die Gäste sind das Ausbildungsteam des BBL-Klubs Rostock Seawolves und werden mit einer jungen, dynamischen Mannschaft die Kangaroos herausfordern. Während die Waldstädter am dritten Spieltag zum ersten Mal in der Ferne antreten müssen, kehren sie zum vierten Spieltag wieder zurück an den Hemberg. Mit den TKS 49ers ist dann der nächste spannende Gegner zu Gast in der Matthias-Grothe-Halle. Die letzten Duelle mit den Stahnsdorfern waren stets eng und umkämpft, das Iserlohner Publikum darf sich also direkt zu Saisonbeginn auf drei actiongeladene Heimspiele freuen!

Weltmeister-Bundle

Exklusiv, und nur für diese drei Spiele, bieten die Kangaroos auch ein Weltmeister-Bundle: “Drei Heimspiele – ein Preis! Kommt zu den ersten drei Heimspielen, zahlt aber nur zweimal Eintritt!“ Dieses Top-Angebot von nur 25 Euro ist ab sofort im neu eingerichteten Ticket-Shop der Waldstädter verfügbar. Zudem ist das Bundle neben den regulären Eintrittskarten auch am 30.09.2023 an der Abendkasse erhältlich. Um kein Heimspiel der Kangaroos in dieser Saison zu verpassen, ist nach wie vor die Dauerkarte die beste Option!

Hier nochmal alle 3 Spiele im Überblick für das Weltmeister-Bundle:

Sa. 30.09.23 um 19.30 Uhr Iserlohn Kangaroos – BSW Sixers

Di. 03.10.23 um 17.00 Uhr Iserlohn Kangaroos – Seawolves Academy Rostock

So. 15.10.23 um 17.00 Uhr Iserlohn Kangaroos – TSK 49ers Stahnsdorf