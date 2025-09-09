Basecamp Start-up Festival 2025



Bewerbungsphase für Pitch-Slots und Roadshow eröffnet

Bühne frei für Gründergeist und innovative Ideen: Beim Basecamp Start-up Festival haben Start-ups, Gründungsinteressierte und junge Unternehmen die Chance, ihre Geschäftsideen einem breiten Publikum vorzustellen. Ab sofort können sich Interessierte für einen der begehrten Pitch-Slots oder die begleitende Roadshow bewerben.

Das Festival findet am 9. Oktober 2025 ab 18 Uhr im Kaiserhaus Neheim statt und bringt die regionale Start-up-Szene zusammen. Neben Vorträgen, Austausch und Festival-Atmosphäre gehören die Pitches zu den Höhepunkten der Veranstaltung. In den 5-minütigen Kurzvorträgen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Geschäftsidee oder ihr Start-up einem breiten Publikum zu präsentieren. Erwartet werden neben Interessierten aus der Region zudem Investoren, Unternehmen und potenzielle Partner bzw. Kunden.

„Das Basecamp bietet Gründerinnen und Gründern eine wertvolle Bühne. Sie können ihre Ideen einem vielfältigen Publikum vorstellen, Kontakte knüpfen und wichtige Rückmeldungen für die Weiterentwicklung ihres Projekts erhalten“, so Christina Wolff von der Wirtschaftsförderung Meschede.

Bewerbungsvoraussetzungen:

Interessierte für einen der Bühnen-Slots können sich bis zum 17. September per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@meschede.de bewerben.

Erforderlich für die Bewerbung sind:

Name, Kontaktdaten und ggf. Firmenname

eine kurze Beschreibung der Idee bzw. des Unternehmens (max. 1.000 Zeichen)

optional ein Link zu Website oder Social-Media-Kanälen

Die Anzahl der Pitch-Slots ist begrenzt. Nach Ablauf der Frist erfolgt die Auswahl durch das Organisationsteam. Es soll eine möglichst breite Vielfalt der Ideen aus der Region gezeigt werden.

Alternativ können Interessierte mit ihrer Idee Teil der sogenannten „Roadshow“ vor Ort werden. Diese ist vor und nach dem Programm während des Get-togethers für alle Gäste geöffnet und bietet die Möglichkeit, sich und seine Unternehmensidee kostenlos an einem Stehtisch zu präsentieren. Die Roadshow-Plätze sind auf 20 limitiert. Anmeldungen zur Roadshow sind ebenfalls unter wirtschaftsfoerderung@meschede.de bis zum 26. September möglich.

Alle Infos gibt es auf www.basecamp-startup.de