Basecamp-Stammtisch vernetzt Gründerinnen und Gründer in Meschede

Mehr als 30 Teilnehmende nutzen Netzwerkabend für Austausch und Inspiration

Der Stammtisch richtet sich bewusst an Menschen in unterschiedlichen Phasen der Selbstständigkeit – von der ersten Geschäftsidee über die konkrete Gründungsphase bis hin zu Unternehmerinnen und Unternehmern, die ihre Erfahrungen weitergeben möchten. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, den offenen Austausch zu fördern, voneinander zu lernen und die regionale Gründungskultur im Sauerland nachhaltig zu stärken.

Praxisnahe Einblicke aus erster Hand



Im Mittelpunkt des Abends standen zwei Impulsvorträge von Unternehmern aus der Region. Alexander Jürgens, Gründer von „DAS LEO – Auf dem Wenkshof“, gab Einblicke in seinen Weg aus einer festen Anstellung in die Selbstständigkeit in der Gastronomie. Offen und praxisnah schilderte er, welche Herausforderungen, Entscheidungen und persönlichen Erfahrungen ihn auf diesem Weg begleitet haben.

Im Vortrag von Christian Plett (PETec GmbH) ging es um die Entwicklung seines Unternehmens, das heute international im Bereich höhenverstellbarer Industrietische tätig ist. Dabei berichtete er auch über seine Erfahrungen mit MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW und darüber, wie wichtig Durchhaltevermögen, Mut und ein starkes Netzwerk für den unternehmerischen Erfolg sein können.

Beide Beiträge boten den Teilnehmenden wertvolle Einblicke in den echten Gründungsalltag und zeigten anschaulich, dass erfolgreiche Unternehmenswege häufig mit Herausforderungen, aber auch mit vielen Chancen verbunden sind.

Netzwerken und Austausch im Mittelpunkt



Im Anschluss an die Vorträge stand der persönliche Austausch im Mittelpunkt des Abends. Die Gäste nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen, Erfahrungen zu teilen und neue Kontakte innerhalb der regionalen Gründerszene zu knüpfen. Die offene Atmosphäre und der Austausch auf Augenhöhe sorgten dafür, dass sich schnell Gespräche entwickelten und neue Ideen entstanden.

Neben den beiden Speakern standen auch die Wirtschaftsförderungen der beteiligten Städte sowie das Startercenter NRW als Ansprechpartner für Fragen rund um Gründung, Förderung und Unternehmensnachfolge zur Verfügung. Viele Teilnehmende nutzten diese Gelegenheit, um sich über Unterstützungsangebote und Fördermöglichkeiten zu informieren.

Gemeinsame Initiative für eine starke Gründungskultur



Der Start-up-Stammtisch ist Teil der Initiative „Basecamp“, mit der die Städte Meschede, Sundern und Arnsberg gemeinsam die Gründungskultur in der Region stärken möchten. Ziel der Initiative ist es, Gründerinnen und Gründer, Gründungsinteressierte sowie Unterstützerinnen und Unterstützer der Start-up-Szene regelmäßig zusammenzubringen und langfristig zu vernetzen.

Der nächste Basecamp-Stammtisch findet am 21. Mai 2026 in Arnsberg statt.

Weitere Informationen zur Initiative sowie zu kommenden Veranstaltungen gibt es unter www.basecamp-startup.de.