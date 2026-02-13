Basecamp geht weiter

Start-up-Stammtisch bringt Gründungsinteressierte in Meschede zusammen

Die Veranstaltungsreihe „Basecamp“ setzt ihre Erfolgsgeschichte fort: Am Mittwoch, 25. Februar 2026, laden die Wirtschaftsförderungen aus Meschede, Sundern und Arnsberg erneut zum Start-up-Stammtisch ein. Ab 19.00 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) treffen sich Gründungsinteressierte, Start-ups sowie Unternehmensnachfolgerinnen und Unternehmensnachfolger in der monoBAR, Emhildisstraße 16 in Meschede, um sich zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und neue Impulse für den Weg in die Selbstständigkeit zu gewinnen.

Der Stammtisch bietet Raum für offene Gespräche und Austausch auf Augenhöhe – unabhängig davon, ob Teilnehmende noch am Anfang ihrer Idee stehen, sich bereits in der Gründungsphase befinden oder über den Schritt in die Selbstständigkeit nachdenken. Ziel ist es, voneinander zu lernen, Kontakte zu knüpfen und die regionale Gründungskultur weiter zu stärken.

Praxisnahe Einblicke aus erster Hand

Besonderer Programmpunkt des Abends sind zwei kurze Impulsvorträge von Gründern. Alexander Jürgens von „DAS LEO – Auf dem Wenkshof“ berichtet von seinem Weg aus einer festen Anstellung in die Selbstständigkeit in der Gastronomie. Christian Plett von der Firma PETec GmbH stellt seine Gründergeschichte im mittlerweile international tätigen Unternehmen für höhenverstellbare Tische und seine Erfahrungen mit MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW vor.

In persönlicher Atmosphäre geben beide Einblicke in ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Learnings und stehen anschließend für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Neben den Speakern stehen auch die Wirtschaftsförderungen der beteiligten Städte sowie das Startercenter NRW als Ansprechpersonen für Fragen rund um Gründung, Förderung und Nachfolge bereit. Der informelle Rahmen der Veranstaltung ermöglicht es, Kontakte unkompliziert zu vertiefen und neue Perspektiven kennenzulernen.

Gemeinsame Initiative für eine starke Gründungskultur

Der Start-up-Stammtisch ist Teil der Initiative „Basecamp“, mit der die Städte Meschede, Sundern und Arnsberg gemeinsam die Gründungskultur im Sauerland fördern. Die regelmäßigen Treffen sollen Gründerinnen und Gründer sowie Gründungsinteressierte langfristig vernetzen und ermutigen, ihre Ideen weiterzuentwickeln.

Weitere Informationen zu den kostenlosen Veranstaltungen sowie zur Anmeldung gibt es unter www.basecamp-startup.de.