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Barrierefreier geführter Stadtspaziergang durch Meschede: Neues Angebot für mehr Teilhabe

Mit einem neuen barrierefreien Stadtrundgang erweitert die Tourist-Informationen „Rund um den Hennesee“ ihr Angebot und ermöglicht künftig auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität eine entspannte Entdeckungstour durch die Innenstadt.

14. Juli 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Anja Weims, Tourist-Information Meschede

Gästeführer Werner Preugschas hat eigens eine Route entwickelt, die bewusst auf Treppen, Stufen und unebene Wege verzichtet. So wird ein komfortabler Rundgang ermöglicht, bei dem die Geschichte und Besonderheiten Meschedes für alle erlebbar werden. Der Rundgang durch die Innenstadt Meschedes beginnt am Geschichtsbrunnen auf dem Stiftsplatz und verbindet interessante Einblicke in die Stadtgeschichte mit gut erreichbaren Stationen.

Dabei steht ein angenehmes Tempo ebenso im Fokus wie die Möglichkeit, ohne Hindernisse teilzunehmen. Die erste Führung findet am Samstag, 01. August 2026, um 14:30 Uhr statt. Die Teilnahme am ca. 90-minütigen Stadtrundgang kostet 6 Euro pro Person.

Da die Plätze begrenzt sind ist eine Anmeldung in der Tourist-Info Meschede, Tel 0291-9022443 oder unter https://www.hennesee-sauerland.de/stadtfuehrungen-meschede/ erforderlich. Interessierte Gruppen können für diese Stadtführung einen separaten Termin vereinbaren.

Bild von WOLL Online-Redaktion

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