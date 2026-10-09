Mit „Barfuß durch die Welt der Farben“ lädt Dr. Claus Haeser seine Leserinnen und Leser zu einer besonderen Reise ein. Einer Reise, die Kunst, Natur und Fantasie miteinander verbindet. Das Buch vereint ausdrucksstarke Aquarell- und Acrylmalerei mit einfühlsamen Texten und zeigt eindrucksvoll, wie Farben zu Spuren werden, Erinnerungen wecken, Ruhe schenken und Geschichten erzählen können.



Besonders gelungen ist dem Autor die Verbindung von künstlerischen Einblicken und persönlichen Gedanken zu seinen Werken. Haeser erzählt anschaulich seinen Weg zur Malerei, erklärt Techniken und beschreibt seine Gedankengänge und Entscheidungsprozesse während der Entstehung der Bilder. Zugleich zeigt er, welche Kraft und Gefühle durch Farben vermittelt werden können. In einem weiteren Teil des Buches nimmt der Autor seine Leser mit an das Meer, in idyllische Häfen, durch mediterrane Gassen und stille Landschaften. Dabei stehen häufig nicht spektakuläre Ereignisse im Mittelpunkt, sondern die kleinen Momente des Lebens. Die Reise startet mit Felicitas, geht weiter mit einem Fischer auf See und erzählt von einem Pärchen, welches an Orte ihrer Vergangenheit und Zukunft denkt. Der ausdrucksstarke Text und die wiederkehrenden Figuren verbinden die einzelnen Bilder zu einer stimmungsvollen Erzählung, die zum Träumen einlädt.



Das Buch regt dazu an, den Alltag für eine Weile hinter sich zu lassen und sich auf eine Reise voller Farben, Licht und Lebensfreude einzulassen. er Kunst liebt oder einfach einen Moment der Ruhe sucht, wird in diesem Buch zahlreiche inspirierende Augenblicke und Impulse zum Malen entdecken.



Barfuß durch die Welt der Farben

Autor: Dr. Claus Haeser

WOLL-Verlag

ISBN 978-3-912023-03-9

68 Seiten

19,90 Euro